Csirkét minden házhoz!

Amikor közel öt évvel ezelőtt csirketartásba kezdtünk, nem voltunk tisztában néhány fontos tényezővel. Például, hogy hány tyúkot kell számolni egy kakasra. Ugyanis az első „csirkeosztagot” hobbiból megtartottuk. Nyolc csirkével indultunk, négy kakassal és négy tyúkkal. Közülük már csak két kakas és egy tyúk, Csicsi, Kukucs és Dagi élnek. Eleinte tehát gond volt a nemek arányával is. De az első osztag különös helyet foglal el a szívünkben, őket úgy tartjuk, mint Petőfi az Anyám tyúkját, ha nem jobban. Olyanok, mintha a saját gyerekeim lennének.