Igazi vadnyugati hangulatot teremtett Kaposmérőn Gelencsér László, akinek 32 amerikai bölény legel a birtokán. A kínált almát, magvas kenyeret ugyan kieszik a kezéből, de azért nem árt figyelni.
Úgy alakult, hogy amíg elmegyünk nyaralni, a négylábú szőrgombócról is gondoskodnia kell valakinek. Nyilván nem akartuk vinni a tengerpartra, hiszen sült nyúl lett volna belőle, aztán ugye mégiscsak családtag a Füge nyúl, mégsem eszünk családtagot. Nem vagyunk mi kannibálok. Még!
Amikor közel öt évvel ezelőtt csirketartásba kezdtünk, nem voltunk tisztában néhány fontos tényezővel. Például, hogy hány tyúkot kell számolni egy kakasra. Ugyanis az első „csirkeosztagot” hobbiból megtartottuk. Nyolc csirkével indultunk, négy kakassal és négy tyúkkal. Közülük már csak két kakas és egy tyúk, Csicsi, Kukucs és Dagi élnek. Eleinte tehát gond volt a nemek arányával is. De az első osztag különös helyet foglal el a szívünkben, őket úgy tartjuk, mint Petőfi az Anyám tyúkját, ha nem jobban. Olyanok, mintha a saját gyerekeim lennének.
Egy világ, amely nemsokára eltűnhet. Egy életforma, amelyet belülről tapasztalhatok meg a maga rideg valóságában. Ez a kutyaszánhajtás.
A mezőgazdaságban jelentős koncentráció zajlott.
A nagy európai gazdatüntetésekhez mérve a magyarországi megmozdulások igen szerénynek tűnnek. Elmaradt egy traktoros vonulás, kevés gazdálkodó, főleg méhész gyűlt csak össze Budapesten. Mindez a területen dolgozók megosztottságát is jelzi. Egy adott helyzet az egyik csoportnak, tevékenységi ágnak előnyös lehet, míg a másiknak károkat okoz. Van állattartó, aki szerint a gazdáknak oda kéne figyelniük egymás ágazataira. Riportfilm.
A jelenlegi nagymacskatartók azonban megtarthatják kedvenceiket mindaddig, amíg megakadályozzák a közvetlen érintkezést köztük és a többi ember között, és bejegyeztetik őket az amerikai halászati és vadvédelmi szolgálatnál.
A férfi részben egy földbe vájt üregben tartotta összezsúfolva kecskéit.
Erről még az önkormányzati választások előtt tartottak egy rendkívüli ülést.
Fertőzésveszéllyel nem, rengeteg testi és lelki jó hatással viszont jár, ha a gyerek kutyával nő fel. Az állattartás a felnőtteknek is jót tesz, számos betegség gyógyulásához is hozzájárul.
Lassan kihal a juhász szakma, meglepő, ha valaki fiatalon elszegődik egy nyáj mellé. Mi találkoztunk ilyen csodával.
Bivalyok támadtak meg két embert a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Mályinkán szerdán - erősítette meg a rendőrség. A sérültekhez mentőhelikoptert kellett hívni.
Az elképzelések szerint az év első felében véglegesítik a Földművelésügyi Minisztériumban készülő Városi agrárpolitikát - közölte Hegedűs Gábor vidék- és térségfejlesztési szakreferens kedden Budapesten a Közösségi kertészkedés a városban címet viselő tanácskozáson.
Újabb tüntetésre is készek és ha kell, igazukért Brüsszelig is elmennek hortobágyi állattartók, ha igaznak bizonyulnak a hírek, hogy a kormány ígérete ellenére megkezdték a vitatott földbérleti szerződések aláírását.
Az utcán kóborló ebek és gazdáik egymásra találását, valamint a kóbor kutyák gazdákhoz kerülését segíti a Vigyél Haza nevű, okostelefonokra letölthető applikáció, amelyhez a nyár vége óta már több mint 5000 felhasználó és 16 állatvédő szervezet csatlakozott.