Fülöp Péter Kaposvárról a Nemzetibe igazolhat

Kaposvár;Nemzeti Színház;Fülöp Péter;

2025-03-05 15:40:00 CET

Információnk szerint a jövőben a Nemzeti Színházban kaphat vezetői posztot a gazdasági területen.

Fülöp 2015-ben lett a kaposvári Csiky Gergely Színház gazdasági- és produkciós igazgatója.2016 óta menedzser igazgatóként vezeti a teátrumot, a színház rekonstrukcióját is ő irányította. 2023-ban újabb ötéves megbízatást kapott. 2019-től 2022-ig művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárként is működött. 2024-től a Magyar Teátrumi Társaság titkári posztját is betölti. Így nem csoda ha a Nemzetiben folytathatja, hiszen a Nemzeti Színház és a Magyar Teátrumi Társaság vezetője ugyanaz a személy: Vidnyánszky Attila. Tavaly állami kitüntetést is kapott, Bánffy Miklós- díjat vehetett át „kiemelkedő művészet-igazgatási tevékenysége” elismeréseként.

Kerestük Fülöp Pétert, aki jövő hétre ígért részletes tájékoztatást.