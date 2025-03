Katasztrofális következményekhez vezethetnek az illegális medencék és jakuzzik Szantorinin

Görögország;földrengés;bírság;Szantorini;illegális építkezés;

2025-03-06 07:59:00 CET

A tavaly év végén végzett és a napokban közzétett ellenőrzések során több tucat illegális építkezést (jogosulatlan bővítések, pezsgőfürdők, medencék) fedeztek fel, amelyek a jövőbeli földrengések esetén veszélyt jelenthetnek – írja az Euronews. A hatóságok úgy találták, hogy a sziget számos szállodáját és szálláshelyét hamisan regisztrálták 1955 előtti építményként, hogy megkerüljék a szigorú előírásokat.

Az illegális építkezések katasztrofális következményekhez vezethetnek egy földrengés esetén.

A kaldera számos építménye a sziklához tapad, ezek a puha vulkanikus sziklába vájt otthonok gyengítik a fölöttük lévő épületek alapját, a hatalmas súlyú medencék és pezsgőfürdők pedig destabilizálják a talajt.

A szeizmológusok arra figyelmeztetnek, hogy mindez növelheti a pusztító földcsuszamlások és az építmények összeomlásának kockázatát egy földrengés során.

A fentiek miatt és hogy megőrizzék az ikonikus épületeket Szantorinin, az ősi vulkán szélén különösen szigorúan szabályozzák az építkezéseket, ennek ellenére több illegális létesítményt találtak. Összességében több mint 900 ezer euró (350 millió forint) bírságot szabtak ki. A szabályok értelmében

az illegális építményeket el is lehet távolítani, ha megsértik az építési törvényeket, a tulajdonosok erre 30 napot kapnak.

A Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium 130 millió eurót fordít arra, hogy műholdfelvételekkel és a mesterséges intelligencia alkalmazásával könnyebben azonosíthassák az aggodalomra okot adó építményeket. Azt remélik, hogy a rendszer 2026 nyarára elkészül. Akis Tselentis görög szeizmológus a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, hogy sziget topográfiája megkönnyíti a fejlesztők számára, hogy elrejtsék illegális tevékenységüket. Szerinte az embereket elvakítja a nyereségvágy, és nem vesznek tudomást arról, hogy olyan környezetbe fektet be, amelyen belül két aktív vulkán és egy szeizmikus törésvonal van.

„Firában, Oiában és Alachuában érvényes építési engedélyek birtokában építettek medencés szállodákat a tenger felé vezető lejtőkön, a hagyományos település alatt, hamis alapozással. Viszonylag kis földrengés esetén ezek ugyan nem omlanak össze, de egyenesen a tengerbe csúsznak”

– mondja Tselentis.

Az 1956-os pusztító földrengést követően, amikor a sziget infrastruktúrájának nagy része megsemmisült, az újjáépítést szigorú előírások vezérelték. Ám amikor az 1980-as években fellendült a turizmus, a fejlődés is felgyorsult, hogy alkalmazkodjon a látogatók számának emelkedéséhez. A hatóságok ezért újabb szigorításokat vezettek be. 2023-ban már mintegy 3,4 millió turista érkezett a mindössze 25 ezer állandó lakossal rendelkező szigetre. Egyes napokon akár 17 ezer utas is partot ért. Abban az évben 470 építési és 300 felújítási engedélyt adtak ki a szigeten, ami aggodalmat keltett a helyiek és a természetvédők körében egyaránt. A környezetvédelmi minisztérium 2024 augusztusában bejelentette az összes építési engedély felfüggesztését a kaldera övezetben és a közeli Thirassia szigeten. A döntés az új építésekre, a bővítésekre, valamint úszómedencék és pezsgőfürdők létesítésére vonatkozott. Az intézkedés részeként a helyi hatóságokat megbízták a megelőző öt évben kiadott összes építési engedély felülvizsgálatával.