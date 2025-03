„Nemluxustáska” a rászoruló nőknek

kampány;Magyarország;menstruációs szegénység;2025;

2025-03-04 12:00:00 CET

Az adománygyűjtő kampányok karácsony környékén a leggyakoribbak, és főleg a gyerekeket célozzák a gyűjtések, a #nemluxustaska kampány azonban nem véletlenül a nőnap körüli időszakban kezdődik. Az összegyűlt adományokat ugyanis kifejezetten lányok, asszonyok kapják meg. Magyarországon több tízezer olyan nő él, akik számára gondot okoz beszerezni az alapvető higiéniás termékeket. A szervezők azt kérik, hogy a hölgyek keressenek otthon egy általuk már nem használt, de kifogástalan állapotban lévő női táskát, abba tegyenek mindenféle olyan terméket, amiket ők maguk is rendszeresen használnak, majd juttassák el az adományt a budapesti és vidéki gyűjtőpontok valamelyikére, ahonnan a táskák a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével jutnak el a rászoruló lányokhoz, asszonyokhoz.

Az akció először 2018-ban indult el, Huszka Ági szín- és stílustanácsadó, Kovács-Pálffy Anna Margit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális munkatársa és Sipos-Mohai Réka pénzügyi szektorban dolgozó vezető volt az ötletgazda. Mindhárman önkéntesként vesznek részt a szervezésben. Hét éve azt gondolták, kezdeményezésük egyszeri alkalom lesz, és 100-150 táskányi adományra számítottak, de már az első évben több mint tízezer „nemluxustáska” gyűlt össze. Az elmúlt években összesen csaknem 55 ezer csomagot adományoztak országszerte annak ellenére, hogy tavaly nem tudták megszervezni az akciót.

Huszka Ági lapunknak elmondta: eleinte úgy vélték, főleg a hajléktalan nőkhöz jutnak majd el a táskák, de azzal kellett szembesülniük, hogy egyre gyakrabban jelentkeznek látszólag középosztálybeli hölgyek, akiknek ugyan van otthonuk, de az ilyen „luxus” termékek beszerzése már gondot okoz számukra. Az úgynevezett menstruációs szegénység pedig nem csupán egészségügyi kockázatot jelent, de megfosztja a nőket a méltóságuktól, megnehezíti számukra az iskolába vagy munkába járást. A kampány szervezői az adománygyűjtés mellett fontosnak tartják azt is, hogy nyíltan, hitelesen beszéljenek a problémáról, hogy a menstruáció és a menstruációs szegénység ne legyen többé tabutéma. Huszka Ági hozzátette: az első évben még előfordult, hogy egy televíziós vagy rádiós interjúban egyenesen azt kérték tőle, ne mondja ki a menstruáció szót, használjon helyette valami mást...

Minden adományt átnéznek mielőtt továbbadják azokat a rászorulóknak. Ez nemcsak azért fontos, hogy nagyjából hasonló legyen mindegyik csomag tartalma, hanem azért is, mert időnként az adományozók furcsa vagy nem odaillő dolgokat is beletesznek vagy benne felejtenek a táskákban. Kerestek már lenémított telefont, távolítottak el borotvát, kisollót, de a legizgalmasabb ,,leletük" egy nyávogó adomány volt. Nem tudni, hogyan került a kiscica a táskába, mindenesetre a történet happy enddel zárult, a macska is új gazdira talált.

A tárgyi adomány mellett lehetőség van pénzzel is hozzájárulni az akció sikeréhez az adomanyozz.hu oldalon, az így befolyt összeget a kampánnyal kapcsolatos fenntartási és logisztikai költségek fedezésére fordítják. Ami ezen felül összegyűlik, azt a szervezők az adománycsomagokat kiegészítő termékekre fordítják majd