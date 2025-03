Magyarországra szökhet Milorad Dodik

Magyarország;szökés;befogadás;Nikola Gruevszki;Milorad Dodik;

2025-03-05 16:25:00 CET

Zukan Helez, Bosznia Hercegovina védelmi miniszter a Szabad Európa balkáni hírszolgálatának elmondta, információi szerint Milorad Dodik boszniai szerb vezető Magyarországra menekülne, amennyiben jogerőssé válna a vele szembeni, múlt héten hozott elsőfokú ítélet.

A szarajevói szövetségi múlt hét közepén találta bűnösnek Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét a nemzetközi főképviselő határozatainak megszegése vádjában, s egy éves börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, a másodfokú döntés várhatóan még az év vége előtt, akár már néhány nap múlva megszületik. Dodik számára nem is a börtönbüntetés fájdalmas, hiszen ezt mintegy 18500 eurónak megfelelő összeggel megválthatja, hanem amennyiben az elsőfokú ítéletet helybenhagyják majd, akkor hat évig eltiltanák a közügyektől.

Dodik boszniai évek óta azzal fenyeget, hogy el akarja szakítani Boszniától a Szerb Köztársaságot. Az ítélet hátterében is ez a jogvita áll. A boszniai szerb parlament még 2023-ban fogadott el egy törvényt, melynek értelmében a nemzetközi közösség magas rangú boszniai képviselőjének döntéseit nem lehet közzétenni a Republika Srpska Hivatalos közleményében.

Tehát a Christian Schmidt főmegbízott döntéseit nem fogadják el a köztársaság területén. Röviddel ezután Schmidt megsemmisítette a jogszabályt, de Dodik aláírta a szeparatista törvényt. A boszniai szerb törvények értelmében a szarajevói alkotmánybíróság döntéseit sem kell nyilvánosságra hozni. A Bosznia-Hercegovina alapjait megkérdőjelező boszniai szerb döntések után Christian Schmidt módosította az ország büntető törvénykönyvét, amely kimondja: a főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása bűncselekményekkel ér fel.

Megfigyelők attól tartanak, hogy az ítélet nyomán tovább mélyülnek az etnikai feszültségek, s a Szerb Köztársaság egyre csak távolodik a szarajevói intézményektől. Az ügyészség eredetileg öt év börtönbüntetést követel Dodikra az alkotmány megsértése miatt, és minden politikai tevékenység tíz évre történő eltiltását.

A Vlagyimir Putyinnal kiváló kapcsolatokat ápoló Dodik Orbán Viktorral is remek viszonyban van, számos találkozót folytattak egymással, s Magyarország komoly összegekkel segíti az egyébként súlyos gazdasági helyzetben lévő boszniai Szerb Köztársaságot. Jellemző, hogy az ítéletet követően Orbán elsők között beszélt telefonon Dodikkal.

Mindeközben egyre feszültebb Budapest és a szarajevói szövetségi kormány viszonya. Egyre feszültebb. A napokban nem engedték leszállni Bosznia területén Magyar Levente külügyi államtitkár gépét. Utóbbi nyilvánosan támogatásáról biztosította Dodikot és politikailag motiváltnak minősítette az ellene zajló eljárást. Ezt követően a szarajevói hatóságok bekérették Bosznia-Hercegovina magyar nagykövetét.

Ha Dodik valóban Budapestre szökne, nem először fordulna elő, hogy egy hazájában elítélt balkáni politikust a magyar kormány nyújt menedéket. 2018. október elején egy, a miniszterelnöksége idején elkövetett korrupciós bűncselekmény miatt a macedón bíróság jogerősen két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt, aki – a bíróság ítélete szerint - állami pénzen vásároltatott egy páncélozott autót, befolyásolta a döntést, hogy a kocsit mely kereskedőtől szerezzék be, a kereskedő pedig pénzt fizetett neki. Kiderült, hogy számos embert valóban jogtalanul lehallgattatott, köztük ellenzéki politikusokat, kormánytagokat és bírákat is, továbbá nyilvánosságra kerültek választási csalásokkal, zsarolással, korrupcióval és gyilkosság eltussolásával kapcsolatos felvételek is.

A volt kormányfőnek november 8-án kellett volna megkezdenie büntetésének letöltését, azonban az Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló Gruevszki 2018. november 11-én Magyarországra szökött.