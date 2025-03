„Automatikus” lett az iskolai telefonleadás, egyelőre nem ellenőriznek szigorúan a tankerületi központok

oktatás;mobiltelefon;diákok;iskolák;Belügyminisztérium;Klebelsberg Központ;tankerületi központok;

2025-03-06 07:14:00 CET

Cikkünk írásáig összesen 24 központtól kaptunk választ, a legtöbben azt írták: az okoseszközök begyűjtését az iskolák házirendje szabályozza, ennek betartatása és ellenőrzése az iskolaigazgatók hatásköre.

A korlátozásról szóló rendelet tavaly szeptember 1-jén lépett életbe, fő szabály szerint a diákoknak a tanítási nap elején le kell adniuk telefonjaikat, a tanítási nap végéig azokat elzárva kell tárolni, amiről az intézményeknek kell gondoskodniuk.

A Népszava legutóbb januárban számolt be arról, hogy az iskolák különböző gyakorlatokat alkalmaznak: van, ahol elég a kikapcsolt telefonokat az iskolatáskába tenni, máshol névre szóló tasakokba kell helyezni és már a portán le kell adni, vagy zárható szekrényekben kell tárolni. Nemrég írtunk arról is, egy iskolában kötelező szekrénypénzt kértek a diákoktól az okoseszközök tárolása miatt, amit a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ (KK) szerint nem lenne szabad.

A KK újbóli érdeklődésünkre azt közölte: az iskolákat fenntartó tankerületi központok kötelessége, hogy az adott iskola betartsa a jogszabályokat. A lapunk által megkeresett tankerületi központok vezetői ellenben úgy tudják, az okoseszközök korlátozásáról szóló szabályok betartatása az intézményvezetők feladata. Például a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója, Szabóné Forgács Gabriella azt írta lapunknak:

a fenntartó az egyes megoldásokra, gyakorlatokra vonatkozóan teljes körű tájékoztatást kapott az intézményeitől, de a jogszabályok napi szintű betartása és betartatása az intézmény igazgatójának felelőssége.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes arról írt, a szabályozást az iskolák kötelesek betartani, a megvalósítás azonban a helyi adottságokhoz igazodik. Hozzátette: bíznak iskoláik jogkövető magatartásában. A Kelet-Pesti Tankerületi Központtól azt a tájékoztatást kaptuk, nem tervezik a mobiltelefon-használat ellenőrzését, a szabályokat az iskolák házirendje határozza meg. Közölték azt is, továbbra is van lehetőség a digitális eszközök használatára, az intézmények rendelkeznek megfelelő eszközökkel, de szükség esetén – a pedagógus engedélyével – a diákok saját készülékeiket is használhatják meghatározott feladatokra.

Ugyanakkor az Esztergomi Tankerületi Központ azt közölte lapunkkal: ők folyamatosan kérnek írásbeli visszajelzést az intézményektől a rendelet megvalósításáról, melynek, mint írták, a „tapasztalatai pozitívak”. A Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója, Török Szabolcs válaszában arra is kitért: a jogszabályok alapján fenntartói törvényességi ellenőrzésekre van lehetőség, és rendszeresen folynak ellenőrzések az iskolai élet megannyi területére vonatkozóan. A Külső-Pesti Tankerületi Központtól azt a tájékoztatást kaptuk, az iskolaigazgatók visszajelzései alapján általánosan elmondható, hogy „az elmúlt hónapokban sikerült betartani a házirendet, automatikussá vált az a gyakorlat, hogy a diákok reggel a szekrényeikbe teszik a telefonjukat”.

– Ez nálunk is így van, a gyerekek beállnak a sorba és két kolléga begyűjti a telefonokat. Az már más kérdés, ki és mit gondol erről az eljárásról

– nyilatkozta a Népszavának egy budapesti iskola igazgatója. Elmondta azt is, náluk a tankerületi központ még nem ellenőrizte a mobilrendelet megvalósítását, de szerinte erre nincs is szükség. – Egy igazgatótól elvárható, hogy ismerje a jogszabályokat és betartsa azokat – fogalmazott. Ugyanakkor hozzátette: ez nem mindig egyszerű olyan esetekben, amikor például az iskolák csak fél évvel később kapnak zárható szekrényeket.

Azzal kapcsolatban, hogy van olyan iskola, ahol jogszabályellenesen kértek kötelező szekrénypénzt a diákoktól, a lapunknak nyilatkozó intézményvezető a VII. kerületi Madách Imre Gimnázium igazgatójának esetét idézte fel, akit tavaly augusztusban azonnali hatállyal felmentettek a mobilrendelet állítólagos megsértéséért, miközben a szabályozás akkor még hatályban sem volt. – Ott, ahol valóban jogsértés történt, nem tudunk azonnali felmentésről – mondta.