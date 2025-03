Szijjártó Pétert a levegőben követte a neki bérelt luxusrepülő, miközben ő Amerikában vonatozott

Washington;vonat;Szijjártó Péter;New York;Egyesült Államok;magánrepülő;luxusrepülő;

2025-03-06 12:16:00 CET

„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter körülbelül két hete. Az Átlátszó szerint azonban a külgazdasági és külügyminiszter arról nem tett említést, hogy

noha februári hivatali útján vonattal ment New York-ból Washingtonba, szorosan követte a levegőben az őt Amerikába szállító, közpénzből bérelt luxusrepülő, és másnap haza is hozta Budapestre.

A március elején is Amerikába látogató Szijjártó Péter előzőleg február közepén tért haza az Egyesült Államokból. Az oknyomozó portál szerint februári útjához egy 2017 és 2020 között közpénzből felújított, luxuskategóriás magángépet vett igénybe, amellyel az elmúlt időszakban többször is repült már.

Az OE-IIS lajstromjelű, ultra nagy hatótávolságú Gulfstream G-V típusú magánrepülő 16 férőhelyes, és közel 12 000 km-es távolságra képes utasokat szállítani 900 km/óra körüli utazósebességgel. A gépet ugyanaz az osztrák cég, az International Jet Management GmbH üzemelteti, amely korábban a Mészáros Lőrincéket és Orbán Viktort is reptető magángépet is üzemben tartotta.

Az Átlátszó azonban kiszúrta, hogy miközben Szijjártó – tőle szokatlan módon – vonattal utazott New Yorkból Washingtonba, a magángép követte őt a levegőben. A külügyminiszter egyébként február 19-én hajnalban arról posztolt a Facebookon, hogy „nem titok”, hogy vasutas családból származik, és mindig is nagyon szerette a vonatokat. „A helyzet pedig adta magát: New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – írta.

Szijjártó a hivatalos programjai végeztével, február 20-án hagyta el Washingtont az őt Amerikába szállító magángép fedélzetén, és február 21-én kora hajnalban érkezett meg a magyar fővárosba. Az oknyomozó portál becslései szerint az OE-IIS-hez hasonló repülőgépek bérlése egyébként nem olcsó: egy-egy hosszabb, többállomásos diplomáciai körút utazási költsége a 100 vagy akár a 200 millió forintot is meghaladhatja.