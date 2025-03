Kiállnak Ukrajna mellett az európai katolikus püspökök

Európai Unió;katolikus egyház;püspökök;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-03-06 16:16:00 CET

Az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának (COMECE) elnöksége nyilatkozatot adott ki Ukrajna védelmében és a mélyülő geopolitikai bizonytanságról - szúrta ki a 444 a Vigilia szerkesztősége által megosztott állásfoglalást.

A nyilatkozatban azt írták: „Miközben a geopolitikai viszonyok továbbra is instabilak és bizonytalanok, a COMECE elnöksége meg kívánja erősíteni, hogy az EU püspökei továbbra is mély szolidaritást tanúsítva közel vannak az ukrán néphez, amely immár több mint három éve szenved Oroszország semmivel nem igazolható, teljes körű támadásától. Imáinkban megemlékezünk mindazokról, akik életüket vesztették, megsebesültek, félelemtől űzve kénytelenek voltak elmenekülni otthonukból, vagy továbbra is védelmezik hazájukat.”

A katolikus püspökök köszönetüket fejezték ki az EU döntéshozóinak, hogy soha korábban nem tapasztalt humanitárius, politikai, gazdasági, anyagi és katonai támogatást nyújtottak Ukrajnának és az ukrán népnek az elmúlt három évben. Mint jelezték, szintén nagyra értékelik a civil szervezetek - köztük számos egyházi csoport - és egyszerű polgárok azon erőfeszítéseit, amelyekkel egyértelművé tették, hogy szolidárisak a háború következményeitől szenvedő néppel.

„A békéért küzdve és területi épségét védelmezve Ukrajna nem csupán a saját jövőjéért harcol. Küzdelmének végkimenetele az egész európai földrész, az egész szabad és demokratikus világ sorsára nézve meghatározó lesz” - fogalmaztak.

A nyilatkozatban Donald Trumpot ugyan név szerint nem említve, de egyértelműen rá utalva azt is jelezték, hogy „miközben egyre súlyosabban a geopolitikai bizonytalanságok, s a nemzetközi közösség egyes tagjainak lépései kiszámíthatatlanok lettek, azt kérjük az Európai Uniótól és tagállamaitól, hogy egységes elköteleződéssel támogassák Ukrajnát és az ukrán népet.” Leszögezték, az Ukrajna elleni orosz támadás megsérti a nemzetközi jogot, a polgári lakosság ellen elkövetett atrocitások igazolhatatlanok.

Mint jelezték, Ukrajna átfogó, igazságos és tartós békéje csak tárgyalások útján érhető el, s minden hiteles és őszinte párbeszédtörekvést továbbra is erős transzatlanti és globális szolidaritásnak kell kísérnie. Egyben elutasítottak minden olyan törekvést, amely torz képet próbál festeni az agresszió tényleges valóságáról.

A katolikus püspökök kiálltak Volodimir Zelenszkij azon követelése mellett is, amelyről az ukrán elnök Donald Trump nyomására újabban már-már mintha lemondani látszana. „A jövőbeli béke csak akkor lehet fenntartható és igazságos, ha teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, s olyan hatékony biztonsági garanciák támasztják alá, amelyek megakadályozzák a konfliktus újraéledését. A békeegyezménynek biztosítania kell annak szükséges feltételeit, hogy az ukrán családok ismét egyesülhessenek, s méltó, biztonságos és szabad életet élhessenek szuverén és független hazájukban” - fogalmaztak.

A kiengesztelődés hosszú útjának részeként azt is leszögezték: ugyanilyen fontos, hogy biztosítva legyenek és védelmet élvezzenek minden közösség jogai, köztük az orosz anyanyelvű kisebbségéi is. Ukrajna tönkretett infrastruktúrájának helyreállításában azonban Oroszországnak is részt kell vennie, arányos módon - javasolták.

A püspökök mindemellett reményüket fejezték ki, hogy az Európai Unió hű marad ahhoz a hivatásához, hogy a béke ígéretének és a stabilitásnak a garanciája legyen a szomszédos országok és az egész világ felé. „Miközben a keresztények megkezdik a nagyböjti időszakot, azt a bűnbánati és megtérési időt, amely elvezet a húsvéthoz, a remény és az új élet ünnepéhez, továbbra is Urunk Jézus Krisztusnak ajánljuk Ukrajnát és Európát, Mária, a Béke Királynője közbenjárása által” - zárták a közleményt.

Orbán Viktor és kormánya gyakorta megpróbálja azzal legitimálni a békepártinak nevezett, de látványosan orosz szájíz szerint történő politikáját, hogy párhuzamot igyekszik vonni Magyarország és a Vatikán háborús álláspontja között. Valójában sem Ferenc pápa, sem más, római katolikus egyházi prominens soha nem állt elő olyan nyilatkozattal, amely a háború felelősségét Ukrajnára és az Európai Unióra kenné.