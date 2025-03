Volodimir Zelenszkij sajnálatosnak nevezte a Trump-találkozót, helyrehozná a Washingtonban történteket

Ukrajna;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-03-04 18:20:00 CET

Sajnálatosnak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trumppal történt washingtoni csörtéjét az Ovális Irodában. A BBC által szemlézett friss nyilatkozata alapján nagyon úgy tűnik, hogy a politikus hátrálásba kezdett, miután az Egyesült Államok felfüggesztette Ukrajna hadi támogatását, Lengyelország szerint anélkül, hogy arról a szövetséges országoknak szóltak volna.

Az ukrán államfő jelezte, hogy szándékában áll helyrehozni a Washingtonban történteket. Leszögezte, senki sem akarja jobban a békét, mint az ukránok, senki sem akar vég nélküli háborút. Készen áll arra, hogy "Trump elnök erős vezetése alatt" dolgozzanak a tartós békéért.

Volodimir Zelenszkij első lépésben az európai vezetők által Londonban meghatározott elképzelések mentén azt javasolta, hogy szüntessék be a harcokat a levegőben és a tengeren, ha Oroszország is megteszi ugyanezt. Ugyancsak Moszkvával való megegyezés esetén fogolycserét is tenne. Ha ez sikerült, akkor szerinte a következő lépések utána már könnyebben mehetnek.

Az ukrán elnök úgy folytatta, nagyra értékeli az Egyesült Államok eddig nyújtott segítségét. Azért is hálás, hogy Trump első adminisztrációja alatt Ukrajna számára engedélyezte, hogy Javelin-rakétákat szerezhessen be. Sőt, kijelentette azt is, hogy Ukrajna készen áll az Egyesült Államok által követelt nyersanyag-egyezmény aláírására - anélkül, hogy hangsúlyozta volna, hogy biztonsági garanciákat kér cserébe.

A nyilatkozat közvetlenül nem utalt rá, de egyértelműen köthető ahhoz, hogy az Egyesült Államok előzőleg felfüggesztette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, és az oroszellenes szankciók enyhítését is kilátásba helyezte.