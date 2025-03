Orbán Viktor újra vétózott, de az EU vezetői nélküle is kiállnak Ukrajnáért

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;rendkívüli csúcstalálkozó;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;Kaja Kallas;

2025-03-06 20:57:00 CET

Huszonhat tagállam meg tudott egyezni Ukrajna támogatásáról, Magyarország nevében Orbán Viktor csak az Európa védelméről szóló megállapodást támogatta a csütörtöki rendkívüli EU-csúcson. A döntés azután született, hogy Orbán Viktor korábban jelezte, vétózni fog, nem fogadja el, hogy az EU további katonai támogatásáról biztosítsa Ukrajnát, a többi tagállami vezető pedig úgy döntött, egyszerűen nélküle áll ki az orosz támadás alatt álló kelet-európai országért. Ez azt is jelenti, hogy az Ukrajna katonai támogatásáról szóló megállapodást önálló függelékként adják ki.

A 27 EU-tagország állam- vagy kormányfői az európai védelmi fejlesztések és Ukrajna védelmének ezekkel összefüggő kérdéseiről tanácskoztak. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozott egy munkaebéd és több kétoldalú találkozó erejéig. Az az Európai Tanács ülésein a politikai vezetőknek egyhangúan kell dönteniük az ülés következtetéseiről kidolgozott dokumentumról, a kompromisszumok megteremtésében kiemelt szerepe van António Costának, az Európai Tanács elnökének.

Az EU védelméről folyó tárgyalások kapcsán előre lehetett tudni, hogy a lényegi kérdésekben könnyebb lesz az egységes álláspontot kialakítása. Miután az Egyesült Államok Európának nyújtott biztonsági támogatása már nem magától értetődő, így több pénzt is hajlandóak áldozni a védelemre az európaiak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden jelentett be egy új védelmi csomagot, amely alapján akár újabb 800 milliárd euróval növelheti védelmi kiadásait az EU a következő négy évben, aminek lényegi elemeit támogatásukat biztosították csütörtökön a tagállamok vezetői.

A 800 milliárdos összeg azonban csak egy virtuális szám, ha a tagállamok és a piaci szereplők valóban kitöltik a keretet. Megengednék a tagállamoknak, hogy ha többet költenek védelmi kiadásokra, azok nem számítanak majd bele a túlzott eladósodást tiltó uniós szabályokba. Emellett 150 milliárd dollár értékben adna az EU hitelt védelmi beruházásokra, különösen a légvédelmi, rakéták és lőszerek, valamint drónok gyártási kapacitására költhetnék.

Az Ukrajna támogatásáról szóló részek azonban másként festenek, mint az Orbán Viktor által hangoztatott tervek. Jelenleg úgy tűnik, a határozottabb kiállás érdekében megkerülték Magyarországot. Korábban Magyarország és Szlovákia is ellenvéleményét fejezte ki, Szlovákia azért adta be utóbb a derekát, mert az Európai Bizottság segítséget ígért, hogy Ukrajnán keresztül újra indulhassanak az orosz gázszállítások Szlovákiának a januárban elzárt vezetéken, amiről egyébként már korábban is folytak tárgyalások.

A birtokunkba jutott szöveg szerint az EU tagállamai továbbra is úgy látják, Ukrajna csak akkor tud fenntartható békét teremteni, ha elég erős ahhoz, hogy egy későbbi esetleges újabb támadástól is elriassza az oroszokat.

A többség által támogatott célok szerint minden döntésbe bele kell venni Ukrajnát, egy esetleges tűzszünet célja a fenntartható béke legyen.

A korábban beígért 30,6 milliárd eurós Ukrajnának szánt uniós támogatás mellett a vezetők további hozzájárulást is megígértek, ám egyelőre még konkrét számok nélkül. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a csúcs előtt úgy nyilatkozott, ha konkrét összeg az új támogatásról még nem is számszerűsíthető, mindenképpen fontos, hogy jelezzék az európai államok, az amerikai támogatás felfüggesztése után hajlandóak még többet tenni Ukrajnáért, ami egyben az EU biztonságának is a garanciája.