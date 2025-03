„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – mondta diákjának egy budapesti iskola történelemtanára

oktatás;antiszemitizmus;pedagógus;tanár;II. kerület;zsidózás;

2025-03-07 09:24:00 CET

„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – ezzel a mondattal fejezte be az egyik diákjának szánt fegyelmezését egy II. kerületi általános iskola és gimnázium történelemtanára – írja az Index a Tett és Védelem Alapítvány honlapja alapján.

A történtekről egy másik szülő értesítette a betámadott diák édesanyját, aki még aznap jelezte az intézményvezetőnek, hogy hivatalos útra szeretné terelni az esetet. Az iskola vezetősége kérdőre vonta a történelemtanárt, aki azonban nem értette, hogy mi volt a sértő abban, amit a diákjának mondott, és bocsánatkérésre sem volt hajlandó.

A lap azt írja, az édesanya ezek után arról is tájékoztatta az iskola igazgatóját, hogy mindenképp feljelentést szeretne tenni, ezért a megbeszélésen készült jegyzőkönyvet elküldték a tankerületnek, illetve kérték a szaktanár felfüggesztését, amivel kapcsolatban az osztályfőnök és az igazgató is egyetértett. A következő egyeztetésre a történelemtanárt is meghívták, aki azonban nem jelent meg a találkozón, ugyanis azonnali hatállyal felmondott.