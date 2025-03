Ágyrajárás a szenespincébe

A 70 évvel ezelőtt történteket több néven is emlegetik. Egyik álláspont szerint csak a zsidóknak és a cigányoknak jelentett felszabadulást a szovjet katonák bejövetele. A többieknek megszállást hoztak az érdekszférájukat egyre jobban kiterjesztő oroszok, akik 1945 április 4-én fejezték be az „országjárást”. A személyes élmények felelevenítésével is igyekszem kis kortörténetet adni. A tisztánlátást az is segítené, ha minél többen elolvasnák Gyóni Géza papköltő az első világháború borzalmait idéző „Csak egy éjszakára” című versét.