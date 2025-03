Ruttkay Zsófia a „FUCK NER”-pólóról: Nem vagyok troll, de nem értek egyet azzal, ahogyan jelenleg zajlanak a dolgok Magyarországon

póló;sorozat; NER;Hunyadi János;Ruttkay Zsófia;

2025-03-07 15:24:00 CET

Lehetett volna ennél erősebb is. Inkább ez egy jelzés volt, hogy nem értek egyet azzal, ahogyan jelenleg zajlanak a dolgok Magyarországon – nyilatkozta a Telexnek Ruttkay Zsófia forgatókönyvíró, aki „FUCK NER” feliratú pólót viselt a Hunyadi-sorozat szerdai díszbemutatóján. Az akciónak azért volt nagy jelentősége, mert az eseményen felvonult a kormány és a Fidesz színe-java. Ahogy a lap tudósítása nyomán arról mi is beszámoltunk, ott volt Csák János, Hankó Balázs, Schmidt Mária, Semjén Zsolt, Ókovács Szilveszter, Szentkirályi Alexandra és Szalay-Bobroviczky Kristóf, Vaszily Miklós Index-tulajdonos, Gönczi Gábor a Tényekből, de még Varga Juditot is látták a gyerekeivel és Windisch Lászlóval bemenni az épületbe.

Ruttkay Zsófia, aki egy éven át vett részt forgatókönyvíróként a Hunyadi produkciójában, és 2020-ban, a Színház- és Filmművészeti Egyetem elfoglalásakor szállt ki belőle, elmondta, hogy ez a produkció nagyjából 50 magyar nagyjátékfilm költségvetéséből készült. – A férjemmel, Pálfi Gyurival több mint tíz éve nem kapunk támogatást, rengeteg más alkotóhoz hasonlóan a magyar filmszakmából – hangsúlyozta az alkotó, aki először nem is akart elmenni a díszbemutatóra, de aztán kétszer is felhívták telefonon azzal, szeretnék, ha ott lenne. – Én meg azt gondoltam, jó, akkor elmegyek, de nem tudom szó nélkül hagyni mindazt, ami a filmszakmában zajlik, illetve nem csak ott, mindenhol – mondta. Pólójára vegyes reakciókat kapott, például több csúnya nézést, de az ismerőseitől vagy szakmabeliektől támogató pillantásokat is.

Ruttkay Zsófiát évekkel ezelőtt kereste meg a Kanadában élő, magyar származású producer, Robert Lantos, és azt gondolta, a David Cronenberggel és Atom Egoyannal közös filmjei minőségi garanciát jelentenek majd a közös munkára. Hunyadi sok idő után az első munkája volt, amiért fizetést is kapott, miután általában lényegében ingyen csinálnak filmeket a férjével. – Majd szép lassan kezdett el beszivárogni a valóság, és egyre több olyan dolog jött elő a munkában, amiket már nem tudtam tolerálni – tette hozzá. Szerinte egyébként semmi extra nem történt, különösen, hogy a politikai vezetőség egy elhatárolt VIP részen volt. Mint fogalmazott, lett volna lehetősége bemenni oda is, de azt gondolta, ez a fajta trollkodás távol áll tőle.