„Mi szúrjuk ki az égen az ellenség szemét”

A klímakrízis tudatosulásához rengeteg villámárvíz, a demokráciaválságéhoz Donald Trump kellett, aki persze Orbán Viktorban végződik. Vagy fordítva, Orbán Viktor végződik őbenne, hiszen (mint az köztudott) a világ megváltoztatásának a hírnökei és az úttörői is a fideszesek voltak. Trump pedig működésbe lépett. Ha elcsendesednénk, még azt is hallanánk, ahogy ketyeg. A világegyetem csalhatatlanul működik. Megbünteti a jólétbe belekényelmesedett Nyugatot, ahogy a véreskezű diktátorral kokettálókat is meg fogja. Mondanám, hogy van Isten, de a bizonyosságot inkább a végítéletre bíznám. Addig is javasolnám a józan ész és az emberség törvényeinek a visszaépítését, itt és most, „tégláról téglára”. A szófordulat Orbántól származik (2022), de Magyar Péter tette szlogenné, aki szó szerint nem tud annyira ellenszenves lenni, hogy a NER szerethetőbbnek látsszon. Pedig próbálkozik. Viszont állítólag tanulékony, amivel Orbán a legjobb indulattal sem vádolható. És hol van már a legjobb indulat?