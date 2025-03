Lázár János jobb tájékoztatást ígér az állami beruházások költségeiről

beruházás;Lázár János;beruházások;költségek;

2025-03-08 12:04:00 CET

Lázár János építési és közlekedési miniszter másfél év várakozás után élt a törvényben kapott felhatalmazással, és péntek este rendeletet adott ki, amely szerint „az állami építési beruházások költséginformációs rendszerének célja az átlátható pénzügyi nyilvántartás biztosítása a teljes beruházási életciklus során. A költséginformációs rendszer lehetővé teszi a költségek pontosabb becslését és a tervezési, pénzügyi döntések megalapozását az összegyűjtött adatok felhasználásával” – vette észre a hvg.hu.

Ennek érdekében a miniszter a költséginformációs rendszert

magasépítési és útépítési beruházások esetében 2025. június 30-ig,

vasútépítési beruházások esetében 2025. október 31-ig,

vízi létesítmények megvalósítására irányuló beruházások esetében 2026. szeptember 30-ig,

közműépítési beruházások esetében pedig 2026. szeptember 30-ig

hozza létre.

A portál összefoglalója szerint az építtetőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét az egységes tételrend alkalmazásával megvalósuló beruházások esetében az egyes fázisokban elkészülő költségvetések véglegesítését követő 30 napon belül, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételét követő 60 napon belül és a beruházás megvalósítását követő 3 hónapon belül kell teljesítenie. Bár mindez szombattól hatályos, abban az értelemben visszamenőleg is érvényes, hogy az említett információkat a 2022. január 1-je óta megvalósult, legalább nettó 1 milliárd forint értékű, használatbavételi engedéllyel rendelkező beruházások tekintetében is közzé kell tenni május 7-ig, a most előkészítési fázisban lévő beruházások esetében 120 napon, a már kivitelezési fázisban lévő beruházások esetében pedig a beruházás megvalósítását, azaz a használatbavételi engedély kiadását követő 6 hónapon belül.

Egyébként még a 2023-ban elfogadott beruházási törvényben szerepelt az a rész, mely szerint „a miniszter az állami építési beruházásokhoz kapcsolódó költségek és beépítésre kerülő építési termékek nyomon követése és átláthatóvá tétele érdekében nyilvánosan hozzáférhető költséginformációs rendszert és termék műszaki információs rendszert működtet”.