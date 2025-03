Az ígéret ellenére, csak egy 2258 oldalas PDF-fájlban böngészhetők a képviselők vagyonnyilatkozatai

vagyonnyilatkozatok;parlamenti képviselők;digitalizáció;

2025-03-09 10:40:00 CET

A jogállamisági eljárás és a helyreállítási terv keretében a kormány vállalta, hogy kereshető adatbázisban teszi közzé az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatait, a megvalósítás módja azonban továbbra is tartalmaz kivetnivalót - hívja fel a figyelmet cikkében a Telex.

Mint írja a lap, a korábban Répássy Róbert igazságügyi államtitkár által bejelentett reform első hallásra kifejezetten jónak tűnt, hiszen korábban csak a kézzel kitöltött, beszkennelt, és sokszor teljesen olvashatatlan vagyonnyilatkozatokat lehetett átnézni. Civil szervezetek is hosszú ideje követelik, hogy honatyáink tegyenek eleget a 21. század elvárásainak elektronikusan kitöltött és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható vagyonnyilatkozati rendszerrel.

A reformnak aztán az lett az eredménye, hogy kaptunk egy több ezer oldalas digitális paksamétát, amelyben az adatokat semmilyen módon nem lehet rendezni, szűrni vagy összehasonlítani, keresni is csak a ctrl+f kombináció segítségével lehet.

Ráadásul - miként arra a K-Monitor korábban felhívta a figyelmet - a dokumentum még csak nem is ábécésorrendben tartalmazza a nyilatkozatokat, hanem egyfajta „belső parlamenti logika” szerint. „Tény, hogy a digitális kitöltésnek köszönhetően ez apró előrelépés a korábbi macskakaparásos vagyonnyilatkozatokhoz képest, de igen messze áll attól, amit adatbázisnak nevezhetünk” – állapították meg.

A gyakorlatban tehát a vagyonnyilatkozatok digitalizációja valahogy úgy néz ki, hogy a parlamenti képviselő kitölti kézzel, majd beküldeti a dokumentumot a parlament mentelmi bizottságának a titkárságára. Egy hivatali dolgozó beszkenneli mind a 198 képviselő vagyonnyilatkozatát, amit február 1-jén éjfélkor feltöltenek a parlament honlapjára, majd pár nappal később valaki egyesével nekiáll digitalizálni a 198 képviselő vagyonnyilatkozatát, de ez kimerül annyiban, hogy beszerkeszti egy nehezen értelmezhető sorrend alapján egy PDF-fájlba, és kiteszik a parlament honlapjára. Ennek az eredménye idén egy 2258 oldalas PDF lett.

Összességében tehát a vagyonnyilatkozati rendszer ugyanolyan komolytalan, amilyen eddig is volt. Persze a legnagyobb probléma továbbra is az, hogy a képviselők azt írhatnak be a dokumentumokba amit akarnak, következménye a hiányosságoknak nincs, és amúgy sem ellenőrzi a nyilatkozatok valóságtartalmát automatikusan semmilyen hatóság, a családtagok vagyonnyilatkozata pedig nem nyilvános. Így eshet, hogy Orbán Viktor idén is mindösszesen annyit tüntetett fel, hogy feleségével közös bankszámláján csupán 5,73 millió forintos megtakarítása van, miközben az egyetlen havi fizetése is jóval több ennél, nem mellesleg a lánya, az apja és a veje is milliárdos.