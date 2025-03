Több száz civil áldozat Szíriában

Szíria;polgárháború;civil áldozatok;

2025-03-09 20:30:00 CET

Ismét egyre súlyosabb helyzet alakul ki Szíriában, ezért Jordánia, Irak, Törökország és Szíria részvételével Ammanban regionális konferenciát szerveznek. Bassár el-Aszad elnök tavaly decemberi bukása és a hatalomváltás óta a leghevesebb harcok alakultak ki az országban, s már több százan vesztették életüket a kormányerők és a főként alavita milicisták harcai következtében. Igen magas a polgári áldozatok száma is, közölte Rami Abdel-Rahman, a londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontjának vezetője. Ahmed al-Saraa ideiglenes elnök kapitulációra szólította fel a korábbi Aszad-rezsim támogatóit. A megfigyelőközpont több mészárlásról is beszámolt a Földközi-tenger partjának különböző területein.

Csütörtök óta súlyos a helyzet az országban: fegyveres összecsapások törtek ki Bassár el-Aszad elmozdított elnök támogatói és az új kormány biztonsági erői között. A civileken kívül mindkét oldalon legalább 200 fegyveres halt meg. A harcok Latakia kormányzóságban összpontosulnak, amely az alaviták fellegvára, ehhez tartozik maga Aszad is.

Saraa szerint a fegyveresek "a szíriai nép ellen fordultak, és megbocsáthatatlan hibát követtek el”. A Telegramon azt közölte, az átmeneti kormány továbbra is azon dolgozik, hogy csak az állami képviselők rendelkezhessenek fegyverekkel. "Nem lesz többé ellenőrizetlen fegyvertartás", ígérte. Az iszlamista átmeneti kormány egy "nagyszabású" hadműveletről beszélt, amely "Aszad milíciáinak maradványait és támogatóit célozza".

Geir Pedersen, az ENSZ szíriai megbízottja aggodalmát fejezte ki a "civil áldozatokról szóló jelentések" miatt. Felszólította az összes felet, tartózkodjanak azoktól a cselekedetektől, amelyek "destabilizálhatják Szíriát, és veszélyeztethetik a hiteles és befogadó politikai átmenetet".

Az iszlamista HTS milícia által vezetett milicisták december elején vették be Damaszkuszt, véget vetve Aszad évtizedek óta tartó uralmának. Hatalomra kerülése óta az új szíriai vezetés többször is biztosította, hogy meg akarja védeni az ország kisebbségeit. Az alaviták azonban félnek a közösségük elleni megtorlástól - mind vallási kisebbségként, mind az Aszad családhoz való hűségük miatt. A HTS az Al-Nuszra Frontból, az al-Kaida terrorista hálózat szíriai ágából jött létre. A Nyugat nagyrészt "terrorista szervezetnek" minősíti - még akkor is, ha új, mérsékelt képet próbál adni magának.

Eközben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) azt mondta, hogy Aszad megbuktatása óta több mint 300 ezer szíriai menekült tért vissza otthonába. Emellett 900 ezer szíriai belső menekült is visszatért az országba – mondta Céline Schmitt, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának szóvivője. December eleje óta összesen 1,2 millió ember tért vissza. Ez azonban még mindig "a világ legnagyobb menekültválsága", mutatott rá Schmitt.