Lesújt a Trump-adminisztráció a baloldalinak vélt egyetemekre

2025-03-09 19:15:00 CET

A Trump-adminisztráció 400 millió dollár értékű szövetségi támogatástól és szerződéses forrástól fosztotta meg a patinás New York-i Columbia Egyetemet, amiért az a korábbi években nem lépett fel hatékonyan a campusain tapasztalható antiszemitizmussal szemben. A pénteki bejelentés után az igazságügyi minisztérium egy listát állított össze – írja a The New York Times. amelyen további kilenc olyan állami és magánegyetem szerepel a Johns Hopkins Egyetemtől a Kaliforniai Egyetem, Berkeleyig (UCB), amelyek a minisztérium szerint képtelenek voltak megvédeni zsidó hallgatóikat az antiszemita töltetű verbális vagy fizikai erőszakkal és megfélemlítéssel szemben.

A múlt héten Donald Trump közösségi médiában fenyegette meg azokat az oktatási intézményeket, amelyek a területükön „illegális” tüntetéseket engedélyeznek. Egy január 30-án kiadott elnöki rendeletében célul tűzte ki az antiszemitizmussal szembeni küzdelmet, amely szerinte a baloldali egyetemeken tapasztalható „zsidóellenes rasszizmust” tekinti fő célpontjának. Február elején egy minisztériumok közötti munkacsoport is létrejött a rendeletben foglaltak végrehajtására. A munkacsoport nem sokkal ezután ki is szállt a Columbia Egyetem partnerintézményeként működő Barnard Collegehez, ahol egy palesztinpárti tüntetést tartottak a földön ülő diákok és letartóztatások is történtek. A tiltakozást az váltotta ki, hogy a Barnard vezetése két diákját kizárta a soraiból, miután azok megzavartak egy Izraelről szóló előadást. Később az antiszemitizmus mértékét vizsgáló bizottság közzétette a már említett iskolák listáját, amelyek mind végig fognak látogatni, hogy személyesen győződjenek meg arról, „szükséges-e korrekciós intézkedéseket foganatosítaniuk.”

Az egyetemek vezetése többféle túlélési stratégiát követ. A Columbia Egyetem például a BGR Group nevű lobbiszervezetet bérelte fel, hogy Washingtonban képviselje érdekeiket a Fehér Házzal szemben. A cég igazgatótanácsában Mississippi egykori kormányzója és korábbi Nemzeti Republikánus Bizottság elnök is helyet foglal. Más iskolák a Trump-adminisztráció által felszámolásra ítélt DEI (Sokszínűség, Egyenlőség, Befogadás) mozaikszóval jelölt pozitív diszkriminációs politikájukat építik le, hogy elkerüljék a pénzügyi retorziókat.

Az amerikai egyetemi campusokon tapasztalható palesztinpárti tüntetési hullám 2023. október 6. után, a Hamász Izrael elleni terrortámadása után kezdődött. Az egyetemi polgárok elítélték Izrael jelentős civil áldozatokat követelő gázai offenzíváját és több helyen sátortábort vertek fel az iskolák területén, majd a rendőrséggel is összetűzésbe kerültek.