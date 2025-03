Soproni Tamás szerint az Orbán-kormány trükközve államosítja a szakrendelőket

egészségügyi ellátás;Terézváros;Soproni Tamás;

2025-03-09 21:25:00 CET

Trükkösen államosítják a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatot (TESZ) - erről írt a Facebookon Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere.

A kerületvezető szerint tavaly úgy tűnt, hogy az Orbán-kormány meghátrál, és korábbi szándékával ellentétben nem veszi el az önkormányzatok rendelőintézeteit, kiderült azonban, hogy valójában kerülővel, de ugyanúgy lerabolja az önkormányzatok vagyonát. Egy most életbe lépő kormányrendelet értelmében ugyanis a terézvárosiak májustól már nem élveznek előnyt, ha saját önkormányzatuk intézményében orvosi ellátást kérnek.

Soproni Tamás szerint a tájékoztatás nélkül léptettek életbe a változásokat. Ezek egyike, hogy májustól kizárólag az EgészségAblak mobilapplikációban vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámon lehet időpontot foglalni a TESZ-be, mivel az előjegyzési rendszert központosították. Ez a polgármester szerint azt jelenti, hogy az ország bármely tájáról bejelentkezhetnek a TESZ-be betegek, kukába hajítva ezzel a kerület kiépített előjegyzési rendszerét. A központi időpontfoglalás miatt a vizsgálati időpontok túlnyomó többségéért a helyieknek versengeniük kell majd mindenki mással az országban.

Soproni Tamás szerint a szakrendeléseken eddig biztosított minimális, néhány napos előjegyzési idő akár 30 nap fölé emelkedhet a változtatással. Az ellátás gördülékenysége megszűnhet, sok beteg nem jut majd időben orvoshoz, az orvos-beteg viszony konfliktusossá válhat a kormányzati lépés miatt. Ráadásul a kormány többletfeladatot vár el a TESZ-től úgy, hogy közben többletpénzt nem ad érte.

A polgármester úgy látja, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat eddig azért tudott magas színvonalon működni, mert Terézvárosban minden önkormányzati vezetés prioritásként kezelte a fejlesztését. Közlése szerint milliárdokat fordítottak az elmúlt években arra, hogy a terézvárosiak magas színvonalú ellátást kapjanak, a TESZ dolgozói pedig méltó munkakörülmények között dolgozzanak.

„Az elmúlt években épült ki a rendelőintézet új hűtő-fűtő rendszere, megújultak a várótermek, új lifteket alakítottunk ki. Lett egy gyógytornához szükséges tornaterem, ízléses belső kert és vidám falfestés a gyerekváróban, megújítottuk a betegirányító rendszert, felújítottuk a fogászati rendelőket, új orvosi műszereket, diagnosztikai eszközöket vásároltunk az urológiára, a fül-orr-gégészetre, a szemészetre, de egészen korszerű telemammográfiás ellátást is működtetünk, és a napokban fejeztük be az öltözők, mosdók megújítását” - sorolta, hozzátéve, mindezt a terézvárosiakért tették, akik azonban a továbbiakban semmilyen prioritást nem kaphatnak, a helyiek pénzéből gyakorlatilag egy országos ellátót fognak finanszírozni, miközben a terézvárosiak sokkal rosszabbul járnak. Majd utalt arra, hogy így az önkormányzatok számára aligha lesz ösztönző erő arra, hogy extra forrásokat toljanak be a járóbeteg-ellátásba. „A kormány gondolkodásával ellentétben az nem az egészségügy fejlesztése, ha a jól működő rendszereket lezüllesztik. Fejlesztés az, ha a rosszul működő intézményeknek elégséges finanszírozást biztosítanak” - zárta posztját a kerületvezető.