Trollkodásból beküldött AI-fotó kapott különdíjat Novák Előd kismama-szépségversenyén

2025-03-09 12:39:00 CET

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke A gyermek áldás címmel, egy évi jövedelme felajánlásából exkluzív díjazással járó kismama-szépségversenyt hirdetett, azzal a szándékkal, hogy ezzel népszerűsítse a gyermekvállalást. Azóta eredményt is hirdettek, de miként azt a 24.hu kiszúrta, akadt egy kis probléma egyes nevezőkkel.

Kétségtelen, a családalapítást van hová ösztönözni, a KSH legfrissebb adatai szerint 2024-ben is drámai mértékű fogyást mutatott a magyar lakosság, 77 500 gyermek jött világra, ami 9,1 százalékkal, azaz 7725-tel kevesebb, mint az előző évben. A szélsőjobboldali párt akciója azonban már a januári meghirdetésekor több szempontból is visszásnak bizonyult: egyrészt azért, mert nem volt tisztázva, hogy Novák Előd és a párt pontosan mihez kezd a beküldött fotókkal a szépségverseny lezárulta után, másrészt azért, mert a felhívásban azt közölték: hozzátartozók az érintett kismama tudta nélkül is beküldhetnek fotót. Az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is közleményt adott ki, melyben azt hangsúlyozták, hogy „a pályázó részvételi szándéka nem helyettesítheti a fényképen szereplő érintett hozzájárulását”.

A nemzetközi nőnapra időzítve aztán eredményt hirdettek, Novák Előd erről maga számolt be. Azonban akadt egy kis probléma. Miközben a politikus hangsúlyozta, hogy több ezer fotó érkezett be, a helyezetteket bemutató Blikk-cikkben többen is kiszúrták, hogy az egyik különdíjas fotó mesterséges intelligenciával készült.

Az érintett képet a 24.hu több, erre szakosodott ellenőrző oldalon is lefuttatta, amelyek mindegyike azt állapította meg, hogy a fotó jó eséllyel AI által generált, még a legmegengedőbb program is 98,6 százalékra tette ennek a valószínűségét.

Mindemellett egy Reddit-poszt alatt többen is felhívták a figyelmet, hogy a kép leírásában szereplő Győrfiné Mónikának van egy X-profilja, ami elég egyértelműen trollprofilnak látszik. Például az ilyen posztok miatt:

Október 20dikán megszületet názáreti viktor!!! Nemsokára 3 hónapos nagyon gyórsan növekszik mán!!!???????????? — Győrfiné Mónika (@GyorfineMonika) December 11, 2021

Győrfiné „férje” a kép leírásában szintén megmelített Győrfi János, kizárásos alapon János gazda pedig szintén furcsa posztokat tesz ki az X-re. Ilyeneket:

Ma a mise után házavató lesz nálunk! Várunk minden ecsegfalvit sok szeretettel csak hozatok ételt meg italt. A címünk: ecsegfalva, fő utca 19. Röktön a kóp mellett. Ágya meg az Isten a fideszt! Az ő segíccségükkel vettük meg a házat! A kis viktor már ide született!!✝️????????????????#CSOK pic.twitter.com/OTrnOLKLet — János Gazda (@JnosGazda1) December 12, 2021

Az AI-fotóért Franka Tibor Táncsics Mihály-díjas újságíró ítélte oda a nagycsaládos különdíjat.

A 24.hu megkereste a témában Novák Elődöt, aki elismerte, hogy a képet csalók küldték be. Leszögezte, a fotó beküldője nem részesült semmilyen jutalomban, az eredményhirdetéskor azonban még folyamatban volt a képek ellenőrzése. „Húzta az időt, »nem találta« a kép nagyobb felbontású eredetijét, illetve állítása szerint apró photoshopos retusálást végeztek csak a képen” – írta a kép beküldőjéről Novák Előd. A hamis fotót törölték is a díjazottak listájából.