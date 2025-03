Fosztóképző

Oroszország;USA;Magyarország;Ukrajna;

„Ez nem liberális sodródás, ez a demokrácia elkobzásának kezdete... Azt mondják, békét akarnak, de nem mondják, hogy ez ő békéjük, a kapituláció, a vereség békéje. A kollaboránsok békéje…) (Claude Malhuret 74 éves francia szenátor.)

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a múlt héten a szejmben jelentette be, hogy félmillió főre emelnék a lengyel hadsereg létszámát a tartalékosokkal együtt. Tusk azt mondta, a lengyelek nem fogadják el azt a filozófiát, hogy tehetetlenek és védtelenek lennének, és ha Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy módosítja politikáját, akkor nincs semmi esélyük. „500 millió európai könyörög 300 millió amerikainak, hogy védjenek meg minket 180 millió orosszal szemben, akik immár három éve nem képesek megbirkózni 40 millió ukránnal” -mondta Tusk. Szerinte Európának nincs oka arra, hogy komplexusai legyenek Oroszországgal szemben, hiszen Európa határozottan modernebb gazdaság és gazdagabb, mint az oroszok. „Még az EU katonai kiadásai is 450 milliárd dollárt tesznek ki, ami körülbelül annyi, mint amit Oroszország költött. Csak Oroszországnak ez a bevételeinek 30 százalékát jelenti. Oroszország számára ez a verseny végzetes lesz.” Szerinte Oroszország tehetetlen lesz az egyesült Európával szemben, ha a fegyverkezés terén is egyesítik erőfeszítéseiket.

A lengyel miniszterelnök kitért a múlt heti uniós csúcsra is, ahol Orbán Viktor egyedül vétózta meg az Ukrajna további támogatásáról szóló szövegtervezetet: „Putyin koncepciója a nyugati világ demobilizálására az, hogy vagy a Nyugat árulóit, vagy a hasznos idiótákat használja fel."

A magyar miniszterelnök emlegetése után felidézte annak a torzszülött görögnek a történetét, aki i.e. 480-ban megmutatta a perzsáknak azt az ösvényt, amin át Thermopülai-szorost védő Leónidasz király és a 300 spártai katonája mögé kerülhettek, és lemészárolhatták őket. „Ő végül mindenkitől megvetést kapott – azoktól is, akik felbérelték, és azoktól is, akiket elárult” - jegyezte meg Tusk. A 300 című filmben így ábrázolták Ephialtészt:

Nem akar csitulni a múlt heti uniós csúcs kapcsán kitört vihar. Az szinte egyértelmű, hogy a megfigyelők és az elemzők véleménye szerint az amerikai demokráciának mérhetetlenül sokat ártottak a történtek, s az is biztos, hogy Európa összerándult arra a lehetőségre, hogy az Egyesült Államok - Ukrajna és az Unió feje felett - akar megegyezni valamiféle „békében” az agresszor Moszkvával. Annyiban tisztul a kép, hogy mind világosabb a magyar diplomácia teljes csődje, és erkölcstelensége. Nincs kétségünk, Európa magára talál ebben a veszélyes helyzetben. Akkor is, ha nem becsülhetjük le a szélsőjobbról fenyegető veszélyt, amely már átlépte a politikai küszöböt.

Amerika tehát magára hagyta Európát az orosz veszéllyel szemben, ha tetszik, elárulta. Nincs kétségünk, nehéz ideje ez az amerikai demokrácia híveinek, s hosszú idő kell, amíg Trumpot és társait, a demokrácia elkobzásának kísérletét kiheverik.

Európa addig is új vezetőkre vár, a franciák, a németek, a britek készek arra, hogy a megújult Unió élére álljanak. Magyarország szégyene a távolmaradás. Da nincs mit csodálkozni, semmi keresnivalója ebben a közösségben.