Keretet hirdetett Marco Rossi, Dárdai Bence és Tóth Alex is bemutatkozhat a magyar válogatottban

A férfi A-válogatott Törökország elleni keretébe a 19 éves Dárdai Bence és a ferencvárosi Tóth Alex is bekerült, de Szalai Attila is visszatér, míg kapusposzton négy játékossal készül majd a válogatott története 1000. és 1001. mérkőzésére – közölte hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal a szokásosnál bővebb, 26 fős keretet állított össze. A két újonc és a Standard Liege-ben immáron rendszeresen játszó Szalai Attila mellett a West Bromwich Albionban játszó Styles Callum is meghívót kapott.

Marco Rossi az MLSZ portáljának elmondta, azért döntöttek négy kapus meghívása mellett, mert Dibusz Dénes még csak most vasárnap tért vissza sérüléséből, ugyanúgy, ahogy Varga Barnabás is.

– fogalmazott.

A többiek kapcsán – hangsúlyozta – azt tudja mondani, hogy elsősorban azokra számít, akik rendszeresen játszanak, de egy rendszeresen játszó kevésbé jó adottságokkal rendelkező és egy valamivel kevesebbet játszó, de nemzetközi szinten teljesítő játékos közül majdnem mindig utóbbit választja.

„A két újoncunk Dárdai Bence és Tóth Alex. Alex rendszeresen játszik a Fradiban és jó teljesítményt nyújt a középpályán, míg Bence többnyire csereként, de rendszeresen kap lehetőséget a Bundesligában és annak is egy elég erős csapatában, így úgy gondolom, ez volt a megfelelő idő arra, hogy meghívót küldjünk neki”

– jelentette ki.

A válogatott március 20-án lép pályára Isztambulban Törökország válogatottja ellen, amely a férfi A-válogatott történetének ezredik mérkőzése lesz, majd három nappal később a Puskás Arénában fogadja Vincenzo Montella együttesét és a két találkozó eredményei döntenek majd arról, hogy melyik csapat szerepel a Nemzetek Ligája következő kiírásában az A, és melyik a B ligában.

„Törökországról nagyon jól tudjuk, hogy kitűnő csapatuk van” – mondta az ellenfélről a szövetségi kapitány. Megjegyezte, hogy ugyan a Nemzetek Ligája B ligájában szerepeltek tavaly, de a játékosaik nagy része az európai topligákban játszik, akik pedig nem, azok a szintén erős török bajnokság topcsapataiban, mint a Galatasaray vagy a Fenerbahce.

„A középpályán és a támadóharmadban is életveszélyesek, a támadóik nagyon gyorsak, a középpályásaik pedig rendkívül technikásak, de a védelmük is nagyon stabil. A csapatuk piaci értéke háromszorosa a miénknek, így nagyon komoly feladat vár ránk ellenük, ráadásul az isztambuli mérkőzésen biztosan pokoli hangulatra kell számítanunk, így fejben erre külön is fel kell készülnünk”