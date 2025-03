Ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, folytatódott az elmúlt napokban tapasztalt javulás

kórház;Vatikán;Ferenc pápa;

2025-03-11 10:59:00 CET

Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, a katolikus egyházfő kedden reggel 8 óra körül ébredt – közölte a Szentszéki Sajtóközpont, miután hétfő este arról tájékoztatott, hogy az orvosok prognózisa a folyamatos javulás miatt már nem „óvatos”, és Ferenc pápa túl van a közvetlen életveszélyen.

A Vatican News felidézi, a Szentszéki Sajtóiroda közlése alapján Ferenc pápa állapota továbbra is stabil. Az elmúlt napokban tapasztalt javulás tovább erősödött, amit a vérvizsgálatok és az orvosi leletek is alátámasztanak, csakúgy mint az, hogy Ferenc pápa jól reagált a gyógyszeres kezelésre. A klinikai kórkép továbbra is összetett, ezért a gyógyszeres kezelést a következő napokban is kórházi körülmények között folytatják.

A Vatikánban hétfőn kezdődött a kúria bíborosainak nagyböjti lelkigyakorlata, amelyet március 14-ig a VI. Pálról elnevezett audienciateremben tartanak. A szentszéki szóvivő korábbi bejelentése szerint Ferenc pápa hétfőn egyenes kapcsolatban volt a teremmel, de a résztvevők nem látták őt. Az audienciaterembe helyezték át a Szent Péter térről a Ferenc pápa felépüléséért esténként mondott rózsafüzérimát is, amely a téren felállított kivetítőkön keresztül, valamint a Vatikán internetes oldalain követhető.