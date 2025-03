Svédország szerint Oroszország jelenti rá a legnagyobb fenyegetést

Oroszország;NATO;Svédország;fenyegetés;

2025-03-11 15:16:00 CET

Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést Svédországra a Nyugattal szembeni agresszív hozzáállása miatt – közölte kedden a svéd biztonsági és hírszerző szolgálat (SAPO) az országot fenyegető veszélyekről szóló éves jelentésében – számol be a BBC.

Noha Svédország csatlakozása a NATO-hoz megerősítette biztonságát, egyúttal megnőtt az orosz hírszerzési műveletek intenzitása. Charlotte von Essen, a SAPO vezetője azt is elmondta, hogy a svédországi biztonsági helyzet súlyos, és „kézzelfogható kockázata van annak”, hogy egy előre nehezen megjósolható módon tovább romlik.

A jelentés szerint a külföldi befolyás és a hibrid hadviselés jelentős a skandináv országban. A SAPO szerint Oroszország hírszerzési tevékenysége elsősorban a NATO-tagok közötti kohézió aláásására, az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás ellensúlyozására és a szankciók kijátszására irányul. Ezek a tevékenységek azt mutatják, hogy Oroszország „egyre offenzívabbá és kockázatvállalóbbá” válik – tette hozzá.

Charlotte von Essen szerint a svédeknek ébernek kell lenniük a destabilizáló kísérletekkel szemben. A stockholmi kormány Oroszország mellett Iránt és Kínát is jelentős biztonsági fenyegetésként azonosította az északi országra nézve. A jelentés szerint a terrorizmus veszélye továbbra is magas – a fenyegetettségi szintet az ötfokozatú skálán négyesre értékelték –, és nemcsak „ideológiai indíttatású szereplőkre” terjed ki, hanem a külföldi hatalmak által szított erőszakcselekményekre és az interneten radikalizálódott fiatalokra is.