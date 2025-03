Szlovákia határellenőrzésekkel védekezik a Kisbajcson kitört járvány miatt

vírus;Szlovákia;járvány;határellenőrzés;száj- és körömfájás;

2025-03-11 16:47:00 CET

A szlovák rendőrség a Kisbajcson kitört, ragadós száj- és körömfájás járvány miatt múlt péntektől ellenőrzi a magyar határátkelőket Rajkánál, Komáromnál és Medvénél – írja a Telex.

A lap helyszíni tudósítója szerint a határon megállítják a teherautókat, a személyautók viszont szabadon haladhatnak tovább. Zuzana Hrabovská, a Rendőrkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának munkatársa arról tájékoztatott, hogy az ellenőrzéseket péntektől keddig folytatják a rendőrök Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében.

Az ellenőrzéseket a Szlovák Állami Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatósággal együttműködve hajtják végre. Magyarországhoz hasonlóan Szlovákiában is kialakítottak megfigyelési zónákat, minden érintett állattartónak kézbesítették a vonatkozó állategészségügyi intézkedéseket. A szlovák földművelésügyi minisztérium szóvivője szerint Szlovákia területén egyelőre nem észleltek fertőzésgyanút.

Mint megírtuk, gyorsan és sora reagálnak az országok miután a magyar állategészségügyi hatóság értesítette őket a Kisbajcson fellelt száj-és körömfájás fertőzésről. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint további értesítésig tilos szarvasmarha, juh, kecske, sertés, és egyéb párosujjú patások Magyarországról való kiszállítása.

Lengyelországban a főállatorvos megtiltotta számos, Magyarországról érkező termék, így például friss hús, darált hús, tejek bevitelét, és korlátozásokat vezetett be az Egyesült Királyság, Izrael, Mexikó és az Orosz Föderáció is. A Magyarországon 50 év után újra megjelenő fertőzés veszélyességét jelzi, hogy a Nébih azonnal „vészhelyzeti intézkedéseket” léptetett életbe, illetve a védekezési munkák közben tegnap Orbán Viktor is Kisbajcsra érkezett, ahol jelezte, hogy a hatóságoknak mindenképpen meg kell fékezniük a járványt.

Amennyiben a betegség tovaterjedése miatt széleskörű és általános kiviteli stop lépne életbe a fogékony állatok exportjára, az hatalmas csapás lenne az ágazatra.