„Labancok leverve!” – Döntött a bíróság, a magyar állam lett a GYSEV többségi tulajdonosa

2025-03-11 17:35:00 CET

„A Magyar Állam jogszerűen és immár hivatalosan minősített többségű irányító tulajdonosa a GySEV-nek: 75%-ot meghaladó magyar állami tulajdon, magyar Igazgatóság, magyar Felügyelő Bizottság” – jelentette be kedden Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium keddi közleményében tudatta, hogy a Győri Törvényszék elutasította az osztrák állam keresetét, amelyet a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GYSEV) ügyében adtak be a magyar fél tőkeemelése ellen. A meghökkentően erős kijelentéseiről is ismert tárcavezető, Lázár János pedig a következőképpen kommentálta a döntést:

„Győzelem a győri bíróságon, labancok leverve!”

Lázár János a mindössze keresetet egyébként az osztrákok „jogi mesterkedéseinek” kiáltotta ki, amit most elutasított a bíróság. A miniszter hozzátette, az osztrák oldali közszolgáltatást továbbra is biztosítani fogják, csak annyi változik szerinte, hogy a „GySEV mától a magyarok érdekét szolgálja.” Az osztrák állam egyébként arra hivatkozva perelte be Lázár János tárcáját, hogy a magyar állam tőkeemelését ők nem szavazták meg.