Beperelte a GYSEV miatt az osztrák állam Lázár János tárcáját

2025-03-10 09:48:00 CET

Miközben teljes gőzzel folyik a közös osztrák-magyar vasúttársaság, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GySEV) Zrt. és a MÁV összegyúrása, megkezdődött a pereskedés az osztrák állam és a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium között – írja a 24.hu.

Lázár János az év elején jelentette be, hogy a GYSEV erőforrásait nagyobb arányban vonják be a magyarországi vasúti közlekedésbe, és a nyári főszezontól a GYSEV többletfeladatokat kap. Az építési és közlekedési miniszter azután beszélt erről, hogy a 150 éves osztrák-magyar vasúttársaságban minősített többségbe került a magyar állam, így minden lényeges döntést meghozhat akár egyedül is. A 24.hu korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar fél csellel akadályozta meg az osztrák állam részvételét a tőkeemelésben, és növelte 75 százalék fölé tulajdonrészét a karácsony előtt tartott rendkívüli közgyűlésen. Az akció nyomán a kisebbségi tulajdonos teljesen kiszolgáltatottá vált a magyar féllel szemben.

A GYSEV január 16-án adta be a változásbejegyzési kérelmet a Győri Törvényszék Cégbíróságának, ebben a tőkeemelés és az új tulajdonosi arány is szerepelt. A pórul járt osztrák tulajdonostárs azonban nem hagyta annyiban a dolgot, pereskedés kezdődött. A felperes az osztrák közlekedési minisztérium, az alperes a GYSEV Zrt., de az utóbbi pernyertessége érdekében beavatkozott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) is. A portál szerint

Heinzelmann Virág ügyvéd, aki a közgyűlésen az osztrák államot képviselte, bejelentést tett a cégbíróságon, jelezve, hogy a magyar állam tőkeemelését az osztrák fél nem szavazta meg.

Álláspontja szerint a magyar fél jogsértő módon járt el, amikor kizárta az Osztrák Köztársaságot a tőkeemelésből annak ellenére, hogy az minden, a tőkeemeléshez szükséges előfeltételt teljesített.