Magyar Péter szerint már vizsgálják az EP-ben, hogy ki hamisította meg az aláírását

2025-03-12 14:37:00 CET

„Az aljas hazug rogáni propaganda ma épp azzal támad, hogy olyan dokumentumot támogattam az aláírásommal, amely fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról szól” – jelentette ki Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő vádjaira reagált, aki szerdán Strasbourgban az MTI-nek azt állította: miközben zajlanak a béketárgyalások, az Európai Parlament „néppárti-baloldali koalíciója egy radikálisan háborúpárti határozat-tervezetet” terjesztett elő szerdai szavazásra, amelynek egyik szerzője Magyar Péter, a Tisza Párt uniós parlamenti képviselője.

„Magyar Péternek már papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával is bizonyította”

– nyilatkozta Dömötör. Megjegyezte, a szöveg elvileg az európai védelemről szól, „de valójában ez az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás.”

Az állásfoglalás szerint több fegyvert és lőszert kell biztosítani Ukrajnának. Azt is követelik, hogy minden uniós tagország a saját GDP-je 0,25 százalékát biztosítsa a katonai támogatásra, az uniós költségvetésben pedig különítsenek el egy több milliárd eurós összeget az Ukrajnát támogató eszközökre. Emellett azt szeretnék elérni, hogy oldják fel a nyugati fegyverrendszerekre vonatkozó korlátozásokat, hogy azokat orosz területen is be lehessen vetni, továbbá, bővíteni kívánják az európaiak részvételével zajló kiképzési műveleteket ukrán területen is – taglalta.

Az Európai Parlament elnöke kimondta, hogy megint hazudtak Orbán janicsárjai. (…) A fideszes hazugsággal csak az a probléma, hogy ehhez a határozathoz sosem adtam a nevem. Az Európai Parlament egyik alkalmazottja hamisította a dokumentumra a nevem

– állítja Magyar Péter posztjában.

A Tisza Párt EP-képviselője hozzátette: jelenleg már a legmagasabb szinten zajlik az európai parlamenti vizsgálat, hogy kiderüljön, az aláírását a fideszes EP-frakció egyik embere hamisította, vagy éppen más az ő felbujtásukra.