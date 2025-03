Lovas Rozi Bódis Krisztának ajánlotta SzuperWMN-díját

díj;felajánlás;Lovas Rozi;Bódis Kriszta;

2025-03-12 14:33:00 CET

Nyolcadik alkalommal adták át a WMN magazin „legbátrabb nőknek” járó SzuperWMN-díjait a magazin szerkesztőségének jelölései és az olvasók szavazatai alapján. A közéleti kategóriában győztes Lovas Rozi saját, „a független színjátszásért végzett munkájáért és a fontos társadalmi ügyek színpadra állításáért” kiérdemelt díját Bódis Kriszta dokumentumfilmesnek, civil aktivistának ajánlotta fel – írja a Telex a WMN közleményére hivatkozva.

– „Ezt a díjat szeretném most Bódis Krisztának ajánlani, aki egy igazi példakép, aki a legelesettebbekért küzd és dolgozik nap mint nap, akinek a munkásságát és érdemeit a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy bárki vitatni tudná, most mégis a legcinikusabb, leggonoszabb és igazságtalanabb módon támadják emberségében, nőiségében, létezésében. Ez így nincs rendben. Hajrá, Kriszta, ezt most neked ajánlom” – méltatta a Van Helyed Alapítvány alapítóját Lovas Rozi, a Futni mentem című sikerfilm egyik főszereplője.

Bódis Kriszta írót, pszichológust, dokumentumfilmest azóta támadja a kormánypropaganda, hogy szakértőként részt vállalt a Tisza Párt munkájában, ott volt a kongresszusán, számos rendezvényen részt vett Magyar Péter mellett, sőt a Van Helyed Alapítvány a TISZA Közösséggel és Magyar Péterrel közösen sok rászoruló családnak osztott tűzifát. Az elmúlt hetekben a Hír TV és a Magyar Nemzet a bűnei közé sorolták, hogy Norvég Civil Alap mellett Brüsszel is támogatta az alapítványt, és azt is ráfogták, hogy eltörölné a rezsicsökkentést. Szentkirályi Alexandra fideszes fővárosi frakcióvezető egy időre még Budapest ügyeit is félretette, és az volt a legfontosabb téma a számára, hogy Bódis ajánlotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet, sőt szerzője a Csipke Józsika című gyermekmesének is, az elfogadásról szóló írásokat pedig szimplán LMBTQ-meséknek nevezte.