Rendkívüli tájékoztatót tartott Nagykőrös polgármestere a rejtélyes megbetegedések ügyében

vizsgálat;polgármester;Nagykőrös;tömeges megbetegedés;rendkívüli tájékoztató;

2025-03-12 16:42:00 CET

Rendkívüli tájékoztatót tartott Körtvélyesi Attila, Nagykőrös kormánypárti polgármestere, miután az elmúlt napokban több százan lettek rosszul a településen – szúrta ki a hvg.hu.

A Népszava is beszámolt arról, hogy a megbetegedések a múlt héten kezdődtek. A Pest vármegyei kormányhivatal szerint több mint 600 embert érintett a hányással, hasmenéssel, hasi fájdalommal járó, egyelőre ismeretlen kór. Öt gyerek kiszáradás miatt kórházba is került, de azóta már hazaengedték őket.

„Városunk sok lakóját is utolérte egy betegség, engem is, mely igazán kellemetlen tünetekkel jár. Fontos, hogy tudják, hogy jelenleg is folynak a hatósági vizsgálatok. Biztosat bárki csak ezek ismeretében mondhat felelősen. Én, amint ezen információk birtokában leszek, továbbra is tájékoztatni fogom önöket”

– jelentette ki a kormánypárti városvezető.

Körtvélyesi hozzátette, a hatóság az érintett intézményekben megtette a szükséges lépéseket, többek között fertőtlenítő nagytakarítást rendelt el, amely a konyhaüzemekre is kiterjed. „Az esemény kivizsgálása jelenleg folyamatban van” – írták. Majd azzal zárta: „Egy már most is biztos, hogy a városban elindult pletykák alaptalanok voltak. Jól látható, hogy ez egy szakmai kérdés, melyet a szakemberek tudnak megoldani.”