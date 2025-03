Fokozódik a feszültség Bosznia-Hercegovinában

Bosznia-Hercegovina;Milorad Dodik;

2025-03-12 18:27:00 CET

A bírósági rendőrséget utasította szerdán Bosznia-Hercegovina ügyészsége, hogy állítsa elő a boszniai Szerb Köztársaság (RS) elnökét, Milorad Dodikot, az entitás miniszterelnökét, Radovan Viškovićot illetve Nenad Stevandić házelnököt. A szövetségi ügyészség az alkotmányos rend megdöntésével vádolja a három boszniai szerb politikust.

Az ügyészség az utasítást a bírósági rendőrségnek adta ki, de kérték a boszniai Szerb Köztársaság belügyminisztériumának és a Szövetségi Nyomozó- és Védelmi Ügynökség közreműködését is. A szerbiai Szabad Magyar Szó tudósítása szerint, amennyiben Dodik, Stevandić és Višković elutasítja az előállítást, akkor elfogatóparancsot lehet kiadni ellenük, először az országon belül, majd az Interpolnál is.

A három szeparatista politikus elutasítja az előállítást, a szövetségi ügyészség nem is tudja érvényesíteni rendelkezéseit a szerb entitás területén, mivel tevékenységét a Dodik által irányított Szerb Köztársaságban betiltották. A boszniai Szerb Köztársaság hatóságai sem működnek együtt a szövetségiekkel, a Dodik vezette szecessziós intézkedések nyomán az Állami Nyomozó és Védelmi Ügynökség, a SIPA tevékenysége is tiltott a szerb entitás területén.

Milorad Dodik elnököt február végén egy év börtönbüntetésre ítélte egy bosznia-hercegovinai szövetségi szintű bíróság, egyben hat évre eltiltotta a közhivatalviseléstől is, mert szembeszegült a Bosznia-Hercegovina stabilitását garantáló nemzetközi főképviselő, Christian Schmidt és felfüggesztette a szövetségi alkotmánybíróság döntéseit is. Dodik válaszként bejelentette Bosznia-Hercegovina megszűnését, betiltotta a szövetségi államügyészt, az állami bíróságot és a hírszerzést is, aláírta az boszniai szerb igazságügyi szervek szövetségitől történő elszakadásáról szóló jogszabályokat.

A Dodikot kényszerűen támogató Aleksandar Vučić szerb elnök az Instagrammon közzétett videóban jelentette be, hogy „Szerbia soha nem fogja támogatni Dodik, Višković és Stevandić letartóztatását, különösen nem a hivatalos Szarajevóval és a nemzetközi közösség képviselőivel fennálló politikai nézeteltérések miatt, és határozottan ki fog állni saját népe mellett”, idézte az elnök szavait a vajma portál.

Milorad Dodik másik támogatója, Orbán Viktor magyar miniszterelnök cikkünk megjelenéséig nem nyilatkozott az ügyben. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó missziója, az EUFOR Althea növeli állományát, keddtől fokozatosan érkeznek az új uniós békefenntartók a nyugat-balkáni országba. Magyarok nincsenek közöttük, Željko Komšić, a bosznia-hercegovinai államelnökség tagja ugyanis hivatalos levélben kérte az Európai Tanács elnökét, hogy vonják ki az EUFOR magyar békefenntartóit, és más állam katonáit küldjék helyettük, mivel a magyar vezetés beleavatkozik az ország belügyeibe.