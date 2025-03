Van B terve a román szélsőjobbnak

Románia;elnökválasztás;Călin Georgescu;

2025-03-12 17:36:00 CET

A három parlamenti pártra tagolódott szélsőjobb tábor két vezetője, George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke valamint Ana Maria Gavrilă, a Fiatal emberek Pártjának (POT) elnöke szerda délben jelentették be, hogy Georgescuval konzultálva úgy döntöttek, mindketten benyújtják a jelöltségük iktatásához szükséges dokumentumokat, és ha mindkettőjüket jóváhagyják, akkor egyikük visszalép a másik javára.

A túlbiztosítás nem véletlen, megvalósítása azonban nem egyszerű. Minden jelöltnek 200 ezer támogató aláírást kell gyűjtenie, ami még úgy is komoly kihívás, hogy a tavaly decemberi parlamenti választásokon a három szélsőjobb párt (a két említetten kívül az SOS Romania) összességében több mint 3 millió voksot gyűjtött be. A határidő ugyanis szorít, a jelöltség benyújtásának határideje március 15, szombat. Két-három nap alatt képtelenség 200 ezer hiteles támogatói aláírást összegyűjteni, főképp annak ismeretében, hogy az aláírók nevét és adatait tartalmazó listák nyilvánosak, márpedig a szélsőjobb támogatóinak jórésze rendszerint rejtőzködő szavazó. Simion és Gavrilă csak akkor tudja legkésőbb szombaton benyújtani a szükséges aláírásokat, ha azokat eddig is titokban gyűjtötték. Ami nem kizárt, hiszen Georgescu indulásának megtiltása várható volt, a mögé beállt pártok nyilván számoltak ezzel a lehetőséggel. A novemberi választást külföldi beavatkozás, nemzetbiztonsági fenyegetés miatt érvénytelenítették, az oroszpárti, EU- és NATO-ellenes, fasiszta jelölt a választási szabályokat is megsértette azzal, hogy nullás kampányköltségvetést nyújtott be. Azóta még több vétségre derült fény, többek között arra, hogy euró- és dollármilliárdok forogtak a kampányában, hogy közeli munkatársainál komoly fegyverarzenált és további ismeretlen eredetű nagy pénzösszegeket és aranyat találtak, február 27-én pedig hat komoly vádpont alapján bűnügyi eljárás indult Georgescu ellen.

A szuverenista tábor nyilván felkészült minden lehetőségre, a két szélsőjobb politikus indulásuk bejelentésekor hangsúlyozta, hogy Georgescuval egyeztetve hozták meg a döntést, vagyis ők a korábbi független jelölt támogatottjai. Hogy melyikük lesz végül a román szélsőjobb elsőszámú jelöltje, az több mindentől függ. Simion ugyan a legnagyobb szélsőjobb párt vezére, de az AUR már második mandátumát tölti a parlamentben és egyértelműen arra törekedett az utóbbi időben, hogy szalonképesebbé váljon, hogy soraiba fogadja az európai szélsőjobb. Az AUR a Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nevével fémjelzett Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládnak és EP-frakciónak a tagja, amely Orbán Viktor Fideszét nem fogadta el. Simiont nemrég az ECR egyik alelnökének is megválasztották. A román labdarúgó válogatott ultráinak egykori vezetőjéből pártelnökké avanzsált Simion korábbi balhés viselkedéséből is visszavett, és fokozatosan épp annak a politikai rendszernek a része lett, ami ellen a független Georgescu hívei lázadnak. Őt már a valóságos Messiásként, szektavezérként viselkedő Georgescu támogatásával is nehéz autentikus rendszerellenes figuraként eladni. Kedden este is még azt hangoztatta, hogy nem méretkezik meg újra és nem gyűjtött eddig támogató aláírásokat Georgescu háta mögött.

Simion nagy valószínűséggel nem is akar indulni. A tavaly novemberi voksoláson csak negyedikként futott be, ha nem tudja hozni Georgescu jelenleg is 40 százalék körüli támogatottságát, pártja elnökségét is elveszíti. Jelöltségének bejelentése inkább a feszültség és bizonytalanság fenntartását és a rendszerellenes hangulatkeltést szolgálja. Az AUR elnök jelöltségét ugyanis akár el is utasíthatja a választási hatóság, miután vasárnap este Simion egy, a közösségi médiafelületeken közzétett videóban azt mondta, „nyilvánosan meg kellene nyúzni" a választási hatóság tagjait, amiért elutasították Călin Georgescu elnökjelöltségét. Az Országos Audiovizuális Tanács töröltette a posztot. Mivel vasárnap este erőszakba torkolt a bukaresti szélsőjobb tüntetés, Simion ellen (Georgescuval és néhány közeli munkatársával egyetemben) felbujtás és hivatalos személy elleni erőszak miatt büntetőfeljelentést tett a Megújítjuk Románia Európai Projektjét párt vezetősége.

Ana Maria Gavrilă POT elnöknek jobbak az esélyei arra, hogy átvegye a stafétát a kizárt Georgescutól. Gavrilă egy ismeretlen fiatal jogász, aki a decemberi voksoláson Georgescu váratlan győzelmét meglovagolva a semmiből juttatta be pártját a törvényhozásba, több mint 7 százalékos eredménnyel. Ő nem vádolható azzal sem, hogy része a rendszernek, amely ellen lázad és jogi gondjai sincsenek, őt nem zárhatják ki a versenyből. A visszalépés nem sürgős, a kampány vége felé az is látszani fog, melyikük támogatottsága a magasabb. De bármelyikük is legyen a befutó, második fordulós részvétele aligha kérdőjelezhető meg. Végső győzelmük azonban a demokratikus tábor összefogásától vagy annak hiányától függ.