Budapest saját kézbe veszi a patkányirtást, mert túl sok a per, kártevőből pedig nincs kevesebb

Budapest;szerződés;Karácsony Gergely;közterület;fővárosi önkormányzat;NNGYK;patkányirtás;Budapesti Közművek;

2025-03-13 08:55:00 CET

Jövő héten lejár a budapesti közterületi patkányirtásra 2023-ban kötött szolgáltatási szerződés. A botrányosra sikerült 2018-as tender után – amelyet a feladatot korábban évtizedekig ellátó Bábolna Bio Kft.-nél eredetileg csaknem 300 millióval kevesebbet kérő RNBH konzorcium nyert, amely rögtön utána további 650 milliót kért extra irtásra – 2022-ben új pályázatot hirdetett a főváros. Ezúttal a Bábolna Bio Kft. - Ronix Kft. párosa adott be jobb ajánlatot: havi nettó 26 millió forintért vállalták el a feladatot. A két évre szóló szerződést 2023. március 20-án írták alá, így az napokon belül lejár. A főváros azonban nem indított új közbeszerzési eljárást. 2023 áprilisában ugyanis a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a kontraktus lejárta után saját cégére, a Budapesti Közművek (BKM) Zrt.-re bízza a feladatot.

„A döntés mögött több ok is húzódik. Egyrészt a főváros mindkét konzorciummal perben áll közbeszerzés eljárási és elszámolási okok miatt. Egy újabb tenderrel nem akartunk új frontot nyitni. Másrészt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosítása nagyon nehézkes műfaj, különös tekintettel a műszaki tartalomra. Márpedig a patkányirtás folyamatos változtatási igénylő feladat: a helyszínek és a használt mérgek is állandóan módosításra szorulnak, amelyet egy külsős partnerrel kötött szerződésben lehetetlen lekövetni. A közfeladat ellátási szerződés sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít” – magyarázta lapunknak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, akit azután kérdeztünk, hogy a főváros közbeszerzési bizottsága kedden tárgyalta Karácsony Gergely főpolgármester patkányirtási szerződésmódosításra vonatkozó előterjesztését. A BKM ugyanis csak júniusban veszi át a feladatot, addig 72 nappal meghosszabbítják a jelenlegi szerződés hatályát. A hosszabbításért 61,4 millió forintot fizet a két vállalkozónak a főváros. Jelenleg ugyanis folyamatban van egy rezisztencia-vizsgálat – hatnak-e még a jelenleg használt irtószerek –, amihez új mintákat kért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Mint emlékezhetünk, a 2018-as patkánygate idején ugrásszerűen elszaporodtak a patkányok az addig patkánymentesnek számító Budapesten. A Bábolna Bio akkor azzal vádolta az RNBH konzorciumot, hogy nem voltak felkészülve a feladatra, nem volt se tapasztalatuk ezen a téren, se elegendő számú „gázmesterük”, azaz patkányirtásra kiképzett szakemberük. (Az RNBH szerint már előttük elszaporodtak a rágcsálók.) Így joggal merül fel a kérdés, hogy az ezzel eleddig nem foglalkozó BKM rendelkezik-e mindezekkel.

„A feladatellátásra való felkészülés jegyében a BKM tavaly megkezdte a gázmesterek képzését, illetve tapasztalatgyűjtésként a saját intézményekben, közük például a BMSZKI hajléktalanszállón való rovar- és rágcsálóirtást”

– válaszolta Kiss Ambrus, majd hozzátette: „A feladat elvégzéséhez 4 gázmesterre és 20 kártevőirtóra van szükség, ők már vagy dolgoznak, vagy már folyamatban van velük a szerződéskötés.”

A BKM a köztisztasági szerződés keretében végzi majd a patkánymentesítést. A városvezetés a korábbi tenderekben meghatározott műszaki tartalomnál jóval szélesebb feladatkört jelöl ki a saját közmű cégének. A „méregmezők” számát a jelenlegi 20-ról 40-re emelik különös tekintettel a nagy forgalmas közlekedési csomópontokra, építkezési területekre, illegális szemétlerakók környékére. Ezek helyszínét most jelölik ki a fertőzöttségre vonatkozó adatok alapján. A patkánypopuláció mozgásának megfelelően a méregmezők helyét is változtatják majd.

Új elemként védőgyűrűt alakítanak ki a Duna és a fővárosi patakmedrek mentén, folyamatosan ellenőrizve a fertőzöttséget. A BKM átveszi a népegészségügyi központtal való rezisztencia-menedzsment megállapodást, hogy minél gyorsabban tudjanak váltani az irtószer elleni rezisztencia kialakulásakor. A gyors helyszín és irtószerváltás is könnyebben kivitelezhető egy saját céggel együttműködve.

„A kibővített paraméterekkel végrehajtott patkányirtás havonta 10 millió forinttal többe kerül majd a jelenleginél, de nehéz lenne megmondani, hogy egy új tender végén mennyi lenne a vállalási ár” – tette hozzá Kiss Ambrus. Tavaly nettó 337,8 milliót fizetett ki erre a főváros, az új árszabással nettó 432 millióra nő a költség.