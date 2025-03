Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-03-13 10:45:00 CET

Természetesen az lett volna a jó, ha a béketeremtésben az Európai Unió játszik szerepet, és bármi is legyen a véleményünk a minszki megállapodásról - felelte a miniszter ugyancsak az ATV kérdésére. Gulyás Gergely emlékeztetett, a minszki megállapodásnál Európa játszotta a főszerepet, a német kancellár, Angela Merkel asszony és Francois Hollande akkori francia elnök volt az, aki elment, egyeztetett, bírva egyébként az akkori amerikai adminisztráció támogatását is, most ez másként van. Mi erre végtelen számú alkalommal hívtuk fel a figyelmet, a magyar miniszterelnök többször is elmondta, hogy az a politika, amit Európa folytat, oda fog vezetni, hogy kimaradunk a békekötésből is, márpedig most ez a helyzet - ismertette, hozzáfűzve, sajnos Európa gyenge, egy rossz vonalat követett, és most ennek a levét issza meg. Azzal kapcsolatban nincs tudomása a magyar kormánynak hogy esetleg amerikai békefenntartók érkezzenek Ukrajnában. Benjamin Netanjahu izraeli államfő pedig húsvét előtt fog Magyarországra, ennek pontos dátumát később fogják bejelenteni.