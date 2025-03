Kiderült, mikor jöhet Budapestre Benjámin Netanjahu

Izrael;Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;Hága;látogatás;elfogatóparancs;Nemzetközi Büntetőbíróság;ICC;

2025-03-12 20:23:00 CET

Három héten belül a magyar kormány vendége lesz Benjámin Netanjahu – írja az izraeli 13-as tévécsatorna értesülése alapján az Euronews.

A portál szerint az izraeli miniszterelnök látogatást nem veszélyezteti a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) végzése, amiben még nem emelt vádat a törvényszék ügyésze. Az ICC november végén elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahuval és korábbi védelmi miniszerével, Joáv Galannel szemben emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt, miután a vádak szerint népirtást folytattak a Gázai övezetben.

A döntést követően több más állam is elítélte az elfogatóparancsot. A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője akkor azt közölte: „az Egyesült Államok alapjában véve elutasítja a magas rangú izraeli tisztségviselők elfogatásáról szóló bírósági döntést.” Egyes republikánusok már szankciók kiszabását is kérték az ítélet miatt a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Korábban Orbán Viktor is kiállt Benjamin Netanjahu mellett: a kormányfő meg is hívta Budapestre az izraeli miniszterelnököt, leszögezve, hogy Magyarországon nem fogják letartóztatni.

A lap megjegyzi, hivatalos közlemény azonban még nincs a látogatás pontos időpontjáról és a tárgyalások témáiról, de bizonyára szóba kerülnek majd rajta Európa és a Közel-Kelet aktuális biztonsági kérdései.