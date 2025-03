kormányinfó;

2025-03-13 11:01:00 CET

Az izraeli miniszterelnök látogatásával kapcsolatban elmondta, semmiképpen ne rohanjunk előre, a látogatás pontos időpontja sem ismert, így még az eredményről se beszéljünk. A cél - folytatta -, hogy ne demonstratív, szimbolikus látogatás legyen, hanem a két ország kapcsolatából adódó lehetőségeket is kiaknázzuk. Németország is egyértelművé tette, hogy semmibe veszi a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsát, pedig ők ezzel a belső jogot is megsértik, Magyarországon ez a helyzet nem áll fenn - szögezte le a miniszter.