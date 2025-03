Gulyás Gergely szerint a Népszavának nem sikerült megértenie az alkotmánymódosítást

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-03-13 11:24:00 CET

A Népszavának nem sikerült megérteni az alkotmánymódosítást, viszont ettől még örömmel írnak róla - jelentette ki a HVG kérdésére a miniszter a veszélyhelyzet és a rendeleti kormányzásra vonatkozó passzusokkal kapcsolatban. Ismertetése szerint ha valaki elolvassa a hatályos Alaptörvényt, majd a módosítást, akkor láthatja, hogy hogyha az Orbán-kormány saját hatáskörben elrendeli a veszélyhelyzetet, akkor jogalkotási lehetősége is van. És csak annyiban változik az egész szabályozás, hogy ha ezt követően elrendeli a veszélyhelyzetet, akkor jogalkotás lehetősége csak akkor lesz, ha a parlament ezt a döntést megerősítette, ennyi a változás - fogalmazott, megjegyezve, a sajtó nagyobb részének sikerült erre a megfejtésre jutnia.

A párbeszéd így hangzott:

HVG: Az alaptörvény módosításának volt egy másik pontja is, és lehet, hogy én ott nem jól értem, ezért szeretném, ha tisztáznánk, hogy ez a veszélyhelyzet és a rendeleti kormányzásra vonatkozó passzusok. Az odáig világos, hogy a veszélyhelyzetet ezentúl el lehet rendelni és meg lehet hosszabbítani parlamenti kontroll nélkül, tehát nem kell a parlament jóváhagyása és a meghosszabbítás.

Gulyás Gergely: Van a veszélye, ezt talán nem önök írták, hanem egy baloldali lap, lehet, hogy önök is, akiknek láthatóan egy baloldali lapnak, ami a Népszava, hogy akkor nevesítsük, nem sikerült megérteni az alkotmánymódosítást, viszont ettől még örömmel írnak róla. Tehát ha valaki elolvassa az alaptörvénynek a hatályos szabályozását, meg elolvassa a módosítást, akkor azt látja, a sajtó nagyobb részének ez a megfejtés sikerült, hozzáteszem, az indokolásban is benne van, hogy ez egy korlátozás, mert ma, hogyha a kormány saját hatáskörben elrendeli a veszélyhelyzetet, akkor jogalkotási lehetősége is van. És csak annyiban változik az egész szabályozás, hogy ha ezt követően elrendeli a veszélyhelyzetet, akkor jogalkotás lehetősége csak akkor lesz, ha a parlament ezt a döntést megerősítette, ennyi a változás.