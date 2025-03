A Fidesz az újabb alaptörvény-módosítással bebetonozná a rendeleti kormányzást

Fidesz;háború;katasztrófa;veszélyhelyzet;Alaptörvény-módosítás;rendeleti kormányzás;

2025-03-12 13:53:00 CET

A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados többségének jóváhagyása sem. Az Orbánék számára kényelmes rendeleti kormányzást is könnyítik az alaptörvény legújabb, tizenötödik módosításával – írja a hvg.hu. A lap vette észre, hogy a kedd éjjel az Országgyűlésnek benyújtott előterjesztés tartalmaz egy előre be nem jelentett pontot is, amely bármilyen veszélyhelyzetre hivatkozva „kiiktatja” a parlament döntési jogát.

– A kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény – különösen elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség – esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdethet ki – idézi a javaslatot a hvg.hu, kifejtve, hogy a módosítás felülír jelenlegi szabályokat is.

Így lehetséges, hogy a veszélyhelyzet fenntartásának részletszabályait leíró és a különleges jogrend törvényhozási kontrollját biztosító további pontok veszítik hatályukat, ha a kormánypárti képviselők megszavazzák, 2026. január 1-jétől. A veszélyhelyzet fenntartása nélkülözni fog mindenféle kontrollt és időbeni korlátot, nem kell majd sem kétharmados, sem egyszerű parlamenti többség, a kormány, a mindenkori kormány maga dönthet erről.