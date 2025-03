Ártatlannak vallotta magát az a magyar férfi, akit kettős gyilkossággal vádolnak Floridában

gyilkosság;Egyesült Államok;Miami;

2025-03-13 15:10:00 CET

Ártatlannak vallotta magát egy szerdai meghallgatáson az a magyar férfi, aki a hatóságok gyanúja szerint két emberrel is végzett az Egyesült Államokban - derül ki a Miami Herald beszámolójából.

Zsólyomi Zsoltot két gyilkossággal is összefüggésbe hozták Floridában. A feltételezett elkövető 2024. november 21-én a Miami Beach-i Pennsylvania Avenue-n lévő lakásában megölt egy idős férfit. A másik emberölés idén történt, ebben az esetben szintén ő lehet az elkövető: a nyomozók szerint ő ölhette meg azt a személyt is, akinek a holttestére később bukkantak rá. A miami rendőrség külön nyomozócsoportot hozott létre, mivel azt gyanítják, hogy Zsólyomi Zsoltnak több áldozata is lehet, valamint más embereket is megkörnyékezhetett, akik végül nem váltak áldozatává. A 26 éves pándi férfire akár halálbüntetés is várhat.

Az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) közlése szerint Zsólyomi 2022 októberében érkezett Magyarországról Dél-Floridába, a 90 napos vízummentességi program keretében. Később azonban illegálisan az Egyesült Államokban maradt, és 2024-ban először akkor került a hatóságok látókörébe, amikor egy intézkedés során hamis nevet („Thomas Kray”) adott meg egy rendőri ellenőrzés során. Nem sokkal később egy nő kirablása miatt indítottak ellene eljárást, de ekkor nyomkövetővel szabadlábon hagyták, amelyet ő később eltávolított magáról.