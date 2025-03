„Szerbia felébredt, és nem hagyjuk, hogy újra elaludjon” – Sorsdöntő nap jön Belgrádban, a diákok minden eddiginél nagyobb tüntetésre készülnek

Szerbia;diáktüntetés;erőszak;Belgrád;Aleksandar Vučić;

2025-03-15 13:22:00 CET

Új fejezetet nyithat a Szerbiában hónapok óta tartó diáktüntetések sorában a március 15-én Belgrádban tartandó megmozdulás. Ezekben a pillanattokban több tízezer ember vonul a szerb főváros utcáin, a hatalom és a diákok is arra számítanak, hogy a másik fél erőszakos cselekményeket provokál ki. A kormányzat és médiumai eleve lejárató jelzők sorával illetik a demokratikus társadalomért fellépő fiatalokat, akik tiltakozásképpen a hét első felében blokád alá helyezték az állami tévé, az RTS, valamint az újvidéki RTV épületét.

A rezsim hangadói azt állítják róluk, hogy erőszaktevők, bajkeverők. A napokban Aleksandar Vučić készített közös képet a rendőrség egy tagjával, akinek hatalmas véraláfutás volt a szeme alatt. A szerb elnök ezzel is azt kívánta bizonyítani, lám, a fiatalok erőszakra hajlamosak. Csakhogy

videofelvételek is készültek az eseményről, amely egyértelműen bizonyította, hogy a rendőrt kollégája vágta arcon, amit a sértett egy felvétel alapján el is ismert. A belügyminisztérium ezután hallgatásba burkolózott.

A kormányzat azt sugallja, hogy a szombati diákmegmozdulás D nap lesz, egyfajta végső leszámolási kísérlet a rezsim ellen, ezért utolsó megmozdulás a diáktüntetések sorában. A belgrádi felsőoktatási intézményeket blokád alatt tartó diákok azonban leszögezték, szó sincs erről, s az utcán maradnak mindaddig, amíg követeléseiket nem teljesítik. Közleményük szerint március 15-én történelmet írnak, és egész Szerbia az utcára vonul Belgrádban, hogy megmutassa: nem fogadja el az igazságtalanságot. „Szerbia felébredt, és nem engedjük, hogy újra elaludjon. Ez nem az utolsó megmozdulás, de tektonikus változások következnek” – fogalmaztak a diákok.

A megmozdulások kiváltó oka a tavaly novemberi újvidéki tragédia volt, amikor a helyi vasútállomáson a mélybe zuhant egy elem, 15 ember halálát okozva. A diákok eleinte a felelősök megbüntetését, a vasúthálózat fejlesztéséről szóló, a kínaiakkal kötött megállapodások nyilvánosságra hozását követelték, most már azonban az igazságos társadalomért, a média függetlenségéért állnak ki.

A belgrádi rezsim szerint a diákok szombaton leszámolásra és erőszakra készülnek, de „a kormány nem tűri az erőszakot”. Vučić fenyegetőleg megjegyezte, 15 percbe, legfeljebb egy-két órába telik az elkövetők letartóztatása, mert az állam tudni fogja, hogyan kell fellépnie. Ennél is tovább ment párttársa, Ana Brnabić, a parlament elnöke, volt miniszterelnök, aki kijelentette, hogy ezt a napot „államcsínykísérletnek” tekinti, miközben ezt semmi sem támasztja alá. A kormányzat képviselői a közösségi oldalakon arra buzdították a szülőket, ne vigyék el gyermekeiket a március 15-i tüntetésre.

Szakértők is meg vannak győződve arról, hogy a belgrádi tüntetéssel nem érnek véget a diákok akciói, s nem is készülnek hatalomváltásra. Dragomir Andjelković politikai elemző a Danasnak elmondta, a rezsimmel szembeni fellépés egyfajta maratoni futáshoz hasonlítható. – A diákok ezt jól megértették, és ha lassan is, de hatékonyan sarokba szorították a vezetést, ahonnan nem tud kiszabadulni. Képes akkor fellépni, ha agresszivitást kell tanúsítania, de tehetetlen, ha nyugodt, kitartó ellenállással néz szembe. Ezért ez nem D nap lesz. Az autokrácia elleni küzdelem addig tart, amíg a rezsim el nem bukik" - magyarázta. Rámutatott arra is, hogy az úgynevezett D nappal kapcsolatos értelmetlen legendákat Vučić terjeszti, aki erőszakot próbál provokálni, mert nem lát más módot bűnözői rezsimjének megmentésére. – A diákok felfogják ezt, nem engedik, hogy megvalósítsa ezt a tervet” – jelezte.

Djordje Vukadinović politikai elemző úgy véli, az ellenzék miatt is egyfajta D nappá nyilvánították március 15-öt, de ennek teljesen más okai vannak. „Az ellenzéki beállítottságú közvélemény egy része évekig tartó vereségek és számos csalódás után konkrét és kézzelfogható sikerre vágyik az autokratikus kormány elleni küzdelemben. Annál is inkább, mert úgy érzi, a kormány gyengébb, mint korábban" - mondja a Danasnak Vukadinović. Ugyanakkor megállapítja, "a mostani március 15. nagyon fontos nap, és minden bizonnyal jelentős mutatója lesz annak, merre haladnak tovább a dolgok Szerbiában”. Azt azonban nem gondolja, hogy ismételné magát a történelem és olyan jelenetek játszódnának le, mint például 2000. október 5-én, Slobodan Milosevic rezsimjének megdöntésekor.

Bojan Vranić, a Politikatudományi Kar professzora rámutat, nem először fordul elő, hogy a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) erőszakot vetít előre, „és sajnos nem ez lenne az első alkalom, hogy maszkos emberek jelennek meg a semmiből, és káoszt idéznek elő”. Szerbiában bevett szokás, hogy a futballhuligánok a rezsim verőembereiként lépnek fel, s megfélemlítik az ellenzék tagjait, illetve az utóbbi hónapokban a tüntető diákokat.

Bojan Pajtić, az Újvidéki Egyetem professzora emlékeztet arra,

csak Aleksandar Vučić állította, hogy március 15-én véget ér egyfajta színes forradalom. – Ő az egyetlen ebben az országban, aki március 15-ra erőszakot jelentett be, tehát ő tervezi ezt.

Valószínűleg a Reichstag felgyújtásához hasonló akciót készít elő, egy olyan helyzetet teremt, amelyben huligánjait küldi a tiltakozókra: látszólag csatlakoznak a tüntetőkhöz, majd felgyújtanak valamit, hogy aztán a szabad polgárokat lehessen hibáztatni. Nem szabad bedőlnünk a provokációknak, a provokátorok akcióiról filmfelvételt kell készíteni és azonosítani kell őket" – figyelmeztetett Pajtic.

A kormányzat érzi, egyre nagyobb a baj. Képtelen megfékezni a tiltakozások hullámát, ezért a jól bevált receptet alkalmazza: igyekszik még jobban magához édesgetni a rendfenntartó erőket, akik közül egyébként szintén sokan elégedetlenek a kormányzattal. A napokban bejelentették, hogy a rendőrök fizetésemelést kapnak. A diákokhoz közben újabb és újabb rétegek csatlakoznak. Szerdán az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának a professzorai jelezték: sztrájkba lépnek.