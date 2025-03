Transznemű iráni menekült miatt marasztalta el a magyar kormányt az Európai Unió Bírósága

ítélet;menekült;Európai Unió Bírósága;gender;

2025-03-13 16:36:00 CET

Magyarország nem követelheti meg egy iráni menekülttől a nemi megerősítő műtét igazolását ahhoz, hogy hivatalos nyilvántartásaiban módosítsa az illető nemi hovatartozását – döntött csütörtökön az Európai Unió Bírósága a Politico cikke szerint.

A döntés egy VP néven ismert iráni transznemű férfi ügyében született, aki nőként látta meg a napvilágot, majd 2014-ben transzneműként kapott menekültstátuszt Magyarországon, ezt pedig orvosi igazolásokkal is alátámasztotta. Bár Magyarország befogadta menekültként, a menekültügyi nyilvántartás továbbra is nőként tüntette fel. VP az uniós adatvédelmi jogszabályok alapján kérte adatainak helyesbítését, hivatkozva arra, hogy ezek biztosítják az emberek számára a róluk szóló pontatlan információk kijavításának jogát. Magyarország azonban elutasította a kérelmet arra hivatkozva, hogy nem nyújtott be bizonyítékot a nemváltoztató műtétről.

A bíróság megerősítette VP jogát a nemi identitásra vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, és kimondta, hogy egy tagállam közigazgatási gyakorlata nem teheti ezt a jogot függővé a nemi átalakító műtét bizonyítékának bemutatásától.

A testület hangsúlyozta, hogy egy ilyen eljárás sérti az alapvető jogokat, különösen a személyi integritáshoz és a magánélet tiszteletben tartásához való jogot. A bíróság szerint a nemi identitás a magánélet egyik legintimebb aspektusa és a transznemű embereknek joguk van a személyes fejlődéshez, testi és erkölcsi integritásukhoz, valamint nemi identitásuk tiszteletben tartásához és elismeréséhez.