Brandon Sklenar a Népszavának: Sok intenzív szituációt éltem át, egyiknél sem használtam kaszkadőrt

Abban minden szakértő egyetért, hogy a western egy mítosz (teremtés) és egy kifejezőeszköz (mozgókép) találkozásából született. A szabad verseny és a kapitalizmus sajátos műfaja, a „vad” meghódításával „megírta” a modern társadalom ideológiáit és annak magyarázatait. A nagykönyv szerint most hozhatnám a sokat említett André Bazin-idézetet, mely szerint western lényegét nem egyes alkotóelemeiből érthetjük meg, és minden formai jegyét a mítosz határozza meg – par excellence filmes műfaj. Éppen ezért kiemelten érdekes, hogy az amerikai western – a spagettinek csúfolt európait most hagyjuk – népszerűsége idővel csökkent, majd mindig újra éledt, hiába keltették a halálhírét. Sokan unalmas férfitörténeteknek tartják őket, de hogy is lehet ilyet mondani olyan klasszikusok után, mint például az Aki lelőtte Liberty Valance-t vagy a Nincs bocsánat.

A western reneszánszát a streaming hozta vissza: a Taylor Sheridan és John Linson által készített amerikai televíziós sorozatot, a Paramount+-on futó Yellowstone-t sokan korunk Dallasának kiáltottak ki, minden bizonnyal marketingesek, mert azon túl, hogy a dinasztia története nem sokban hasonlít a Ewing család csetepatéihoz.

A Yellowstone utolsó évada idején a nagy sztori az volt, hogy a főszerepet, John Duttont alakító Kevin Costner távozik, hogy a saját westernmítoszát építse a mozikban – a Horizont hatalmasat bukott a kasszáknál –, Taylor Sheridan viszont nem állt le, készített két előzmény spinoffot a Dutton család tagjaival a középpontban, az 1883-at és az 1923-at, az utóbbit Helen Mirren és Harrison Ford főszereplésével. Az 1923 első évada szintén nagy kritikai siker lett, nem kicsit Spencer Dutton karaktere miatt, aki az első évadban afféle világcsavargó, aki a végén kapja meg a hírt, hogy haza kell térnie. Az ifjú Duttont alakító Brandon Sklenar a Népszavának adott videó interjúban mesélt arról, hogy milyen fizikai megterheléssel jár egy efféle szerep. Ő még maradandó sérülést is szerzett, és ha már a a SkyShowtime-on látható második évadban hazatér, megkérdeztük tőle azt is, milyen volt az Oscar-díjas Helen Mirrennel forgatni.