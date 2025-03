Nívó nem számít, Fülöp Péter megerősítette, Kaposvárról a Nemzeti Színházba megy

Nemzeti Színház;Kaposvári Csiky Gergely Színház;Fülöp Péter;

2025-03-13 17:06:00 CET

Távozik posztjáról a Kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója – erősítette meg Fülöp Péter a Sonline portálnak lapunk március elején publikált cikkét. Ahogy akkor már megírtuk: Fülöp a Nemzeti Színházban kap vezetői posztot a gazdasági területen. „Új pozíciója mindent magában foglal a Nemzeti Színház működtetésében, ami nem a művészeti területhez tartozik” – nyilatkozta most.

Fülöp előtt Rátóti Zoltán vezette a Kaposvári Csiky Gergely Színházat, ő 2016-ban, családi okokra hivatkozva mondott le, alig két évvel azután, hogy második ciklusára is megkapta a kinevezését. A kormánypárti többségű kaposvári közgyűlés és Szita Károly fideszes polgármester ekkor a gazdasági és produkciós igazgatót, Fülöp Pétert nevezte ki megbízott direktornak. Fülöp egy évvel korábban érkezett a kaposvári teátrumhoz, korábban semmiféle színházi múltja nem volt.

Az akkor 30 éves, pécsi illetőségű – addig jobbára a vendéglátóiparban tevékenykedő – Fülöp a Maláta Bisztróból tette át a székhelyét a kaposvári színházhoz.

A jogász-közgazdász megbízatását aztán 2018-ig rendre – minisztériumi engedéllyel – meghosszabbították, így ezek után meglett az igazgatói pályázathoz szükséges, minimálisan 3 éves színházi-kulturális munkaviszonya.

Az új direktor működése során a színház nívója sosem látott szakmai mélységekbe süllyedt, regnálását több, komoly visszhangot kiváltó ügy kísérte. Mondvacsinált okokból kirúgott a társulatból több, idősebb színészt, a helyükre a helyi színészképzésből frissen kikerült fiatalokat vett fel. Utóbb emiatt – az egyenlő bánásmód megsértését megállapítva – el is marasztalta a bíróság. A kaposvári hírblog, a Kapos-t robbantotta ki az országos sajtót is bejárt történetet, amely szerint a színházfelújítás során keletkezett bontási hulladékot egy szomszédos kistelepülés melletti vízmosásba hordták. A nevéhez fűződik a színházépület rekonstrukciójának több mint egyéves csúszása is. Bár a meghirdetett nyitó díszelőadást három héttel el kellett csúsztatni, a munkáknak a megnyitó után csak hónapokkal később lett vége.

Ahogyan ez a NER-ben mindennapos: Fülöp renoméjának mindez semmit sem ártott. Előbb Fekete Péter kulturális államtitkár főtanácsadója, majd 2019-től kulturális helyettes államtitkár lett. Utóbbi pozíciójában köze volt a színházak állami támogatásának elosztásához is… Munkájával minden szinten elégedettek lehettek, 2023-ban a kaposvári közgyűlés újabb igazgatói ciklusra szavazott neki bizalmat, tavaly március 15-én pedig megkapta a kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át, kiemelkedő munkát végző minisztériumi és intézményi dolgozók részére adományozható Bánffy Miklós-díjat.

Fülöp Péter jó kormányzati kapcsolatainak bizonyítéka, hogy tavaly öt év után – a Nemzeti Színház főigazgatója, Vidnyánszky Attila hathatós közreműködésével – Kaposváron éledt újjá a hajdani Pécsi Országos Színházi Találkozó, immáron re:oszt néven. Fülöp egyébként a Vidnyánszky-féle Magyar Teátrumi Társaság titkára. Persze ez a színházi találkozó sem múlt el balhé nélkül: a független társulatok előadásai közül egy sem került a programba, amit Fülöp úgy kommentált: csináljanak maguknak külön fesztivált az amúgy a mindennapi létükért küzdő társulatok.