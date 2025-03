Emlékképek a Müpa húsz évéből

kiállítás;MÜPA;fotográfia;

2025-03-13

Sajátos és nagyon is tanulságos időutazás végignézni a 20 év/Ezernyi felejthetetlen pillanat című kiállítást a most épp húszéves Müpában. Az intézmény 2005. március 14-én nyílt meg. Kulturális újságíróként jelen lehettem a Zoboki Gábor által tervezett épület alapkőletételénél, bokrétaünnepségénél, átadásánál, és aztán sok emlékezetes eseményen: koncerten, táncelőadáson, kiállításmegnyitón. A Művészetek Palotájából az elmúlt húsz évben Müpa lett. Egy olyan bejáratott kulturális központ a pesti Duna-parton, ahol szinte mindig történik valami izgalmas. Káel Csaba vezérigazgató szavaival: minőségi kulturális élményt kínálnak.

Valóban megannyi világsztár fellépett az elmúlt húsz évben a Müpában. Közülük is láthatunk bőven ezen a jubileumi tárlaton. Az intézmény fotósainak a képeiből Németh Marcell válogatott és jutott is belőlük mindenfelé, a zászlótértől az üvegteremig. Sok megható és mulatságosnak tűnő pillanat is akad a képek között. Az egyik 2014-es felvételen a világhírű karmester, Zubin Mehta dirigálja az Izraeli Filharmonikusokat. A karmester egyébként épp néhány napja vezényelt megint a Müpában, az ínyenc koncertlátogatók nagy örömére. Egy másik fotón a „Fischer fiúk” – vagyis a két remek karmester, Ádám és Iván – az épület folyosóján állnak egymás mellett. Mindketten sok időt töltöttek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem dobogóján is, hiszen Fischer Ádám a Budapesti Wagner Napok alapítója és karmestere, Fischer Iván pedig a Budapesti Fesztiválzenekar élén dirigált rendszeresen. Sőt, fog is: a Müpában legközelebb március 17-én.

Egy elkapott másik pillanat 2016-ból: fekete-fehér fotón Esterházy Péter író és Eötvös Péter zeneszerző mosolyog. Sajnos már egyikük sincs köztünk. Mindkettőjük szemüvegben, lazán, önfeledten, érezhetően örültek a találkozásnak. Hasonló fontos dialógus lehetett Vásáry Tamásé Daniel Barenboimmal, aki 2010-ben adott Chopin-estet a Müpában. Ott voltam, valóban meghatározó élményt jelentett. A két zenész a fotón az intézmény egyik belső terében a liftek előtt köszöntötte egymást. Ők még mindketten velünk vannak.

Egy másik 2007-es képen pedig a 2014-ben elhunyt Lorin Maazel irányítja a New York-i Filharmonikusokat. Tekintete szuggesztív, egyik kezében a pálca, a másikat szenvedélyesen ökölbe szorítja. Omara Portuondo mozdulata is sokatmondó, az énekesnő a Buena Vista Social Club koncertjén lépett fel 2006-ban. Ugyanebben az évben készült egy – a tárlaton szintén látható – fekete-fehér fotó a nagyszerű jazzmuzsikusról, Babos Gyuláról. Fontos kordokumentum az a kép is, amely Kocsis Zoltánról készült, aki 2015 tavaszán vezényelte a Nemzeti Filharmonikusokat. A felvételen jellegzetes mozdulatával csendesíti az együttesét. Ugyanebben az évben készült az a fotó is, amelyen Fassang László játszik a Müpa orgonáján.

Az intézmény most hétvégén kétnapos maratonnal ünnepli a születésnapot. A rendezvényen tematikus koncertek is lesznek, fellépnek művészcsaládok, illetve mesterek és tanítványok együtt.

A jubileumi tárlat a múltat idézi, a maraton a jelent mutatja és mi pedig várjuk a Müpa következő minőségi húsz évét.