Idén nagy tétje van március 15-nek, egy sima Orbán-beszéd nem biztos, hogy elég

Orbán Viktor;március 15.;TISZA Párt;

2025-03-15 08:33:00 CET

Idén nagyobb téttel bír március 15. Orbán Viktornak a szokásosnál, a Múzeum-kertben tartott beszéde már kevés lehet Magyar Péter megélhetési gondokra fókuszáló kampánya ellen – mondta a Népszavának Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője. A Fidesz számára ugyanis az lenne a cél – folytatta a szakértő –, hogy visszahozzák a korábbi nagygyűléseik közösségi hangulatát. „Ám egyelőre nem ezt látjuk kibontakozni” – tette hozzá Novák Zoltán.

Ami biztos: pártrendezvény helyett idén is állami ünnepség keretében lép színpadra a kormányfő. A tavalyi, szintén a Múzeum kertnél tartott beszédét gondosan kiválasztott tömeg hallgathatta csak. Orbán Viktor mostani, szombat délelőtti beszédét az Alkotmány utcától a Múzeum kertig vonuló „huszármenet” előzi meg, ezen kívül családi és kulturális programokkal várják az érdeklődőket a helyszínre.

A Tisza Párt a Bajcsy-Zsilinszky úttól az Oktogonig terjedő nagygyűlésre készül 15 órától.

Az eseményt „Készüljetek!” címmel hirdették meg, Novák Zoltán szerint ez akár utalás is lehet arra, hogy az oldalukon jelenleg érezhető „csata előtti csendet” törnék meg szombaton. Magyar Péter korábban beharangozta: az eseményen nyugdíjakra, egészségügyre, megélhetési kérdésekre fókuszáló népszavazást jelent majd be, de a minap Orbán Viktor is „véleménynyilvánító szavazást” hirdetett meg Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban. – A Fidesz ismét olyan területen tematizál, amiben mérhető többsége van, és a Tisza Párt elnöke sem kerülheti el sokáig, hogy megnyilvánuljon a külpolitikát érintő kényes kérdésekben – hangsúlyozta Novák Zoltán.

És a többiek Az ellenzék többi szereplője leginkább kényszerpályán mozog Novák Zoltán szerint. A DK például idén már nem is 15-én ünnepel: 14-én tartanak fáklyás felvonulást Újpesten, középpontban az időközi országgyűlési választásra készülő Varju Lászlóval. (Az eseményen – mint megtudtuk – részt vesz az egykori Jobbik-elnök, Jakab Péter és A Nép Pártján nevű formációja is.) „A DK jelen pillanatban a túlélésre játszik, nem akarnak belemenni olyan versenybe, ahol nyilvánvalóan vesztenek. Varju László ismételt választási győzelmét még sikerként tudnák kihegyezni, de közben látható, hogy kerülnek mindenfajta versenyt és összehasonlítást Magyar Péterrel” – magyarázta a szakértő. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Szabadság hídon készül rendezvényre. „Az ígérgetés földje” címmel meghirdetett esemény Novák szerint azt mutatja, hogy a párt továbbra is a nagyot mondó, túlígérgető politikusokkal szemben határozza meg magát. A kutyapárt számára az egyetlen racionális út, ha önkormányzati színtérre helyezik a hangsúlyt. A kisebb ellenzéki pártok többsége nem válaszolt lapunk megkeresésére, de annyit megtudtunk: míg a Momentum „forradalmi piknikkel” ünnepel a Nagytétényi kastélyparkban, az MSZP idén nem tart központi megemlékezést.