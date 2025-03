Financial Times: Újabb orosz oligarcha levetetését követeli a magyar kormány az EU szankciós listájáról, hogy ne vétózzon

EU;Magyarország;vétó;uniós szankciók;orosz oligarcha;levétel;

2025-03-13 22:24:00 CET

Magyarország azzal fenyegetőzik, hogy blokkolja a nagyjából kétezer orosz állampolgárra kivetett uniós szankciók meghosszabbítását, ha a listáról nem kerül le Mihail Fridman orosz oligarcha – írja a Telex a Financial Times értesülése nyomán. Az ultimátum igencsak közeli időpontra szól, ugyanis éppen most szombaton lejárnak azok az utazási korlátozások és vagyonbefagyasztási intézkedések, amelyeket olyan orosz politikusokra és üzletemberekre vetettek ki, akikről úgy gondolták, támogatták Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A szankciók meghosszabbításához mind a 27 uniós tagállam beleegyezése kell.

– Négy, a tárgyalásokra rálátó tisztviselő azt mondta a brit gazdasági lapnak, hogy hazánk uniós nagykövete – Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének honlapja szerint Ódor Bálint – azt követelte, vegyék le Fridmant a szankciós listáról, ha azt szeretnék, hogy Budapest is megszavazza a szankciók meghosszabbítását. Három forrás pedig arról beszélt a lapnak, hogy Luxemburg támogatja is az orosz oligarcha levételét a listáról. A cikk szerint a magyar kormány eredetileg nyolc név törlését kérte a listáról. Budapest többek között Aliser Uszmanovnak és Fridman partnerének, Pjotr Avennek a levételét szerette volna elérni. A magyar kormány végül elengedte követelései nagy részét, de Fridman levételéhez ragaszkodott.

A Telex felidézte, hogy Fridman és Aven 2024-ben első fokon pert nyert az Európai Unió Bíróságán. Az ítélet szerint az EU tévedett, amikor 2022-ben őket is feltette a szankciós listára. Az uniós bíróság azzal indokolta döntését, hogy nem volt elég bizonyíték az üzletemberek szoros kapcsolatára Vlagyimir Putyinnal. Ugyanakkor a 2023-ban meghozott szankciók rájuk is vonatkoznak, mert vannak üzleti érdekeltségeik Oroszországban. Mihail Fridman egyike azon Kreml-közeli oligarcháknak, akik a Szovjetunió felbomlása után, az 1990-es években gazdagodtak meg Oroszországban és még ma is aktívak.

A Forbes szerint Mihail Fridman társalapítója az Alfa Banknak, Oroszország legnagyobb nem állami pénzintézetének. Az Alfa Bankot ugyancsak szankcionálták, miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. Az üzletember londoni vagyonát pedig Nagy-Britannia befagyasztotta. A Financial Times azt írta, bár az Ukrajnában született Fridman korábban finoman kritizálta a Kremlt, tavaly októberben visszatért Moszkvába. Az uniós nagykövetek csütörtökön tárgyaltak Brüsszelben a szankciók meghosszabbításának ügyében, de döntésről egyelőr nincs információ.