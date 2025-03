Koncz Gábor kapja a Kossuth-nagydíjat

március 15.;Koncz Gábor;Kossuth-nagydíj;

2025-03-14 14:54:00 CET

Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt Kossuth-nagydíjjal tüntetik ki.

A Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását a Duna Tv közvetíti élőben délután 4 órától, azonban Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban már elárulta, hogy „Kossuth-nagydíjat kap Koncz Gábor színművész úr”.

Koncz Gábor gazdag filmes és színházi pályát tudhat maga mögött. Hamar elkezdett filmezni és -ahogy ő fogalmazott - ömlöttek rá a filmszerepek. Általában vagány, markáns hősöket osztottak rá. Paraszti származását is kihasználta a forgatásokon, amit ellesett gyerekkorában otthon, beépítette az alakításaiba. Színházban is megtalálták a nagy szerepek, de játszott kortársai, Gyurkovics Tibor, Csurka István darabjaiban is. Sőt, rendezte is a műveiket, mert a rendszerváltás után úgy érezte, kevesebb filmes lehetőség jut számára, ezért kezdett el rendezni.

Egy interjúban arról beszélt, szereti az életet, amitől leginkább becsületet és tartást tanult, és azt, hogy az igazáig a végsőkig elmenjen. Maga tervezte gödi házát, mindig is érdekelte az építészet. Imád vadászni, elmondta, mindig is voltak magánőrületei, barátai tudták, hogy gyűjti a késeket, ezért mindig megajándékozták őt egy-egy újabb darabbal. Szülővárosában, Mezőkeresztesen szobrot is emeltek, amely őt ábrázolja. Azt mondta, jó helyen van a templom mellett, az Isten rá tudja tenni a kezét.