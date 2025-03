Orbán Viktor poloskának nevezte és a pokollal fenyegette meg a politikai ellenfeleit – Ez volt a március 15-i ünnepi beszéd

Orbán Viktor;március 15.;ünnepi beszéd;

2025-03-15 11:45:00 CET

177 évvel ezelőtt a magyar szabadság formát nyert, alakot öltött, megtestesült és eljött közénk - jelentette ki a miniszterelnök 2025. március 15-én tartott ünnepi beszédében a Nemzeti Múzeum előtt.

Orbán Viktor kifejtette, március 15. nekünk nem szokványos ünnep, még csak nem is történelmi, hanem szakrális pillanat. Március 15. a magyarok minden nemzedéke számára rendelt nap. Örökre megjelölt és megkerülhetetlen, s ez így marad, ha még egyetlen magyar is él a Földön.

– Hosszú évek óta hallgatjuk. Azt mondják, mi vagyunk a múlt. Ezt mondták '48-ban is, a jövő a fényes bécsi birodalomé. Ezt mondták '56-ban is, a jövő a vörös szovjet birodalomé. Ezt mondják most is, a jövő a szivárványos világbirodalomé. Azt mondták, mi vagyunk a múlt. De a nagy víz túloldalán, túl az Óperencián, fordulat történt, és kiderült, mi vagyunk a jövő. Kiderült, hogy a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké - fogalmazott Orbán Viktor. Kijelentette, azt mondták 1848-ban és 1956-ban is, hogy el vagyunk szigetelve, de „végül mi, magyarok ütöttük ki az első téglát a berlini falból, ami elhozta a szabadságot egész Európának. A magyar ember akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol – állította.

Orbán Viktor szerint a magyarok szabadságharcosok, tudják, hogyan kell megvédeni a szabadságot. A csatát ma valójában a nyugati világ lelkéért vívják, a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni „Európa őslakosait” idegen civilizációkból érkezettek inváziós tömegeivel. – Át akarja terelni a gyermekeink és unokáink nemzedékét a teremtés egészséges rendjéből a természetellenes életmódok káoszába. A birodalom le akarja rúgni magáról a keresztény élet rendjét és kultúráját, és a béke helyett a háború isteneinek szolgálatába akar állítani bennünket – mondta, hozzáfűzve, „a birodalmi gépezet” feldúlta a teljes nyugati világot, de Magyarország határainál sikerült megállítani.

– Mi nem adtuk meg magunkat, mi nem engedtük, hogy elfoglalják se az országot, se a parlamentet, se a kormányt. 15 éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtunk. Nem boldogultak se zsarolással, se pénzzel, se fenyegetéssel, se zsoldosokkal, se brüsszelitákkal. Négy választást nyertünk zsinórban, és 15 éve nem horpadnak be a védvonalaink. Nem kötünk alkut, nem, nem, soha

– fogalmazott. Megjegyezte, hogy a szél megfordult, a nyugati világ patriótái erőre kaptak és győztek. Példaként Olaszországot, Hollandiát, Ausztriát és az Egyesült Államokat hozta fel. – Dicsőség minden magyarnak, aki nem hátrált meg a Soros-birodalom előtt, aki nem térdelt le Brüsszelnek, és nem hódolt be a liberális amerikai birodalomnak se. A magyar zászló ma is büszkén lobog, mi el tudunk számolni a gyermekeink és az unokáink előtt is, lesz mit folytatniuk.

Orbán Viktor kifejtette, a magyar szabadságharcok titka régen és ma is ugyanaz. A magyar sohasem csak magáért, de a nemzetéért is harcol. Ahogy a nemzet örök, úgy a birodalmak sem változnak. Félhold, sas, csillag, vörös vagy uniós sárga, a birodalom csak hódoltságot és örökös tartományokat akar. Alattvalókat és adófizetőket, sohasem szabad magyarokat. Ráadásul mindig akad egy birodalom, ami a magyarok szabadságára pályázik. Azt hangoztatta, Brüsszel visszaél a hatalmával, mint ahogy Bécs tette annak idején. – Éppen úgy akarnak uralkodni rajtunk, mint régen a bécsi udvar helytartói tették. Az orvosság nem az, hogy hátat fordítunk az Európai Uniónak. Éppen ellenkezőleg: nem kifelé, hanem befelé kell mennünk, elfoglaljuk és megváltoztatjuk. Brüsszelben is fordul majd egyet a történelem. – Ha eljön az idő és minden számlát kiegyenlítünk, letörjük a túlkapásait, visszaszerezzük a nemzettől törvénytelen módon elkonfiskált jogainkat, a Brüsszelből fizetett labancaikat pedig postafordultával visszaküldjük, hadd boldogítsák egymást az Európai Parlamentben – fogalmazott. Tett említést „Európa egyetlen patrióta nemzetgazdaságáról, az egygyermekes anyák 30 éves koráig, a két- és többgyermekes édesanyák életük végéig tartó szja-mentességéről. Ez minden mértéktartás mellett is világszenzáció - dicsérte meg saját magát.

Ukrajna uniós csatlakozását úgy értékelte, hogy az országot nem segíteni akarják, hanem gyarmatosítani. Mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a témában tartott véleménynyilvánító szavazáson. Ezt követően áttért arra, hogy 1848. március 15. mámoros napját a higgadt és bölcs áprilisi törvények követték, amelyek védelem alá helyezték a kivívott szabadságot. Szerinte ez most is így lesz.

Jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák

- tett egy gúnyos kiszólást tett egy gúnyos kiszólást Magyar Péterre. (A Tisza Párt elnökét sok fideszes szavazó így nevezi, utalva arra, hogy felvette a korábbi feleségével folytatott beszélgetését - a szerk.).

Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget

– fűzte hozzá a miniszterelnök, aki ezzel gyakorlatilag már mindenkit poloskaként bélyegzett meg, aki nem ért egyet vele. – 1848-ben pár császármadár, most azonban, „Weber-fiókák” kárognak a fejünk fölött. Éppen elég volt belőlük, tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket.

– Rajtuk a skarlát betű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Ismerünk benneteket, hiába bújtatok új európai pártgúnyába, a gazdáitok ugyanazok, terveitek ugyanazok.

És ne reménykedjetek, a sorsotok is ugyanaz lesz. Legyőzünk benneteket újra, újra és újra, mert fényesebb a láncnál a kard. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország, mindenek előtt! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! - zárta beszédét Orbán Viktor, majd nem sokkal később a tömegben a „Viktor, Viktor!” rigmust lehetett hallani.

Orbán Viktor beszéde nem tetszett mindenkinek, mintha bekiabálók is lettek volna a tömegben. A távolból, a Kálvin térről folyamatos sípszót lehetett hallani, ott egy kicsit egymásnak is feszültek a Fidesz-szimpatizánsok és az ellentüntetők.