Ungváry Krisztián: Petőfiék forognának a sírjukban, ha látnák Orbán Viktor 12 pontját

2025-03-15 20:15:00 CET

Ungváry Krisztián is reagált Orbán Viktor szombat reggeli Facebook-posztjára, amelyben a magát békepártinak nevező miniszterelnök előállt a maga 12 pontjával.

„Orbán Viktor 2 pontjából az utolsó nemes egyszerűséggel megtagadja Ukrajnától az EU tagság elméleti lehetőségét is. Utalnom kell arra, hogy az 1848-as forradalom jelszavai között viszont szerepelt a szabadság, egyenlőség és testvériség. Orbán jelszava ezzel szemben Oroszország, Egyenlőtlenség és Testvérietlenség. Így ezel a pontjával a magyar »miniszterelnök« (az idézőjel nem véletlen, hiszen manipulált választásokkal került hatalomra) nyilvánvalóvá tette, amit amúgy is tudni lehetett már, hogy ő nem a forradalmárok hanem az elnyomók képviselője. Metterniché, Paszkievicsé, Schwarzenbergé és Haynaué” - fogalmazott Ungváry.

A történész feltette a kérdést, milyen alapon tagadja meg egy másik országtól egy ország miniszterelnöke azt, amit magának elvár. Emlékeztetett, hogy Magyarország az EU nettó kedvezményezettje volt eddig, így Orbán Viktor logikájával a nyugatiaknak Magyarországtól is meg kellett volna tagadni a tagság jogát, mert pénzbe kerül. „Az rendben volna, hogy egy ország felvételének feltételei vannak (sajnos nem voltak eddig elég szigorúak mint ahogyan a magyar példa is mutatja), de ha valaki az összes feltételt teljesítené, akkor milyen alapon tagadjuk meg tőle a tagságot?” - tette fel a kérdést Ungváry Krisztián, hozzátéve, Petőfi Sándor és társai szerinte forognának a sírjukban ha látnák, mit művelnek a szavaikkal ma Magyarországon.

A történész szerint amit Orbán Viktor előadott, az nem más, mint hergelés, és abból is a legaljasabb fajta, ráadásul a magyar szabadság ünnepén kiemelten ízléstelen. Megjegyezte, Ukrajna EU-tagsága amúgy is éveken át tartó folyamat eredményeképp jöhetne csak létre, azt viszont egészen hajmeesztő nemzetárulásnak tartja, hogy ne kapjon segélyeket és még csak EU-tagjelölt se lehessen egy olyan ország, ahol nem mellesleg most is laknak magyarok.

Végezetül a történész Teleki Pál volt magyar miniszterelnök szavait idézte, aki az öngyilkossága előtt írt Horthy Miklós kormányzónak a második világháború idején, mert Magyarország a Jugoszláviával kötött korábbi megállapodást megszegve asszisztált az ország lerohanásához a náci Németországnak. „»Hullarablók leszünk! A legpocsékabb nemzet!« - Teleki Pál 1941-ben ezt írta. Szerencséje volt, mert nem tudta, hogy van még sokkal lejjebb is” - zárta posztját Ungváry Krisztián.