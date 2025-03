Kihívó–bajnok: 1-0, Lando Norris nyerte a kaotikus Ausztrál Nagydíjat

Forma-1;Ausztrál Nagydíj;futamgyőzelem;Lando Norris;

2025-03-16 07:47:00 CET

A 75. Forma-1-es világbajnoki idény a melbourne-i Albert Parkban vette kezdetét, ahol szeszélyes időjárás várt a mezőnyre. A Forma-3-asok esős versenyét egy Ferrari-akadémista, Rafael Camara nyerte, majd az F2-es betétfutamot a romló körülmények miatt már nem tudták megrendezni.

A magyar idő szerint hajnali öt órára kiírt F1-es viadalra egy kivétellel átmeneti esőgumin sorakoztak fel az autók, a nedves aszfaltcsík pedig alaposan feladta a leckét. A Racing Bulls újonca, Isack Hadjar már a felvezető köre során falba állította az autóját, a 20 éves tehetséget a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton édesapja, Anthony vigasztalta a garázsba menet. A tizenöt perccel eltolt rajt után szinte azonnal tovább fogyatkozott a mezőny, egy másik újonc, Jack Doohan törte össze Alpine-ját, majd már a biztonsági autós fázisban Carlos Sainz Jr. (Williams) is így járt.

Harmincöt perc múltával újraindult a verseny, a pole pozícióból rajtoló Lando Norris mögött a címvédő Max Verstappen és Oscar Piastri haladt. A 12. körben a versenyirányítás engedélyezte az állítható hátsó szárny (DRS) használatát, miközben jelentették a pilótáknak, hamarosan csapadék érkezhet. A 17. körben Verstappen kezdett küzdeni a gumikkal, Piastri pedig visszavette tőle a második helyet.

Féltávhoz érve Piastri lopakodott egyre közelebb, míg a holland lemaradása már több mint 15 másodperc volt. A 33. körben a másik Red Bullos Liam Lawson kapott kört a két McLarentől, majd Fernando Alonso csapta falnak Aston Martinját. A biztonsági autós fázisban mindenki száraz pályára való abroncsokra váltott. Egészen a 42. kör kezdetéig kellett várni az újraindításra, majd néhány perccel később ismét esni kezdett.

A 45. körben előbb Norris csúszott meg, majd Piastri is, utóbbi majd egy percig vesztegelt a pálya szélén a fűben. Pillanatok kérdése volt, mikor áll a falba egy újabb autó: Gabriel Bortoleto és Lawson versenye is gyorsan véget ért – jöhetett a pályára vissza a safety car. Hat körrel a leintés előtt újraindult a száguldás, az utolsó három körben pedig a DRS-t is lehetett használni. Verstappen a végjátékban szorosan tapadt Norrisra, de előzni már nem tudott.

„Nagyon kemény verseny volt, Max a végén ott loholt mögöttem. Nehezek voltak a körülmények. Tavaly sokat hibáztunk, de azokból tanultunk. Sokkal többet kellett koncentrálnom, nem követtem el olyan hibát, ami sokba került volna” – értékelt a futamgyőztes Norris, akinek ez volt pályafutása ötödik F1-es győzelme.

„Nagyon nehéz futam volt, de nagyon élveztem. Landóhoz a végén közel kerültem, de itt nagyon nehéz előzni. Örülök, hogy célba értem és sok pontot szereztem. Az autó ott van, ahol vártuk, hogy lesz. A verseny elején hiányzott a tempó a McLarenhez képest” – összegzett a négyszeres világbajnok Verstappen, aki mögött George Russel zárt harmadikként.

„Gratulálok Landónak, jól végezték a munkájukat. Nekünk nem ez volt a legerősebb hétvégénk, de boldog vagyok. Vártam arra, hogy előttem hibázzanak, de ez nem történt meg. A McLarennek óriási a fölénye” – vont mérleget a Mercedes brit pilótája.

Negyedikként az újonc csapattársát, a 16. pozícióból rajtoló Andrea Kimi Antonellit intették le, de a 18 esztendős fiatal öt másodperces büntetése miatt Alexander Albon (Williams) mögött ötödikként zárt. A hatodik Lance Stroll (Aston Martin), a hetedik Nico Hülkenberg (Sauber) lett. A túl sokáig száraz abroncson maradó Charles Leclerc-nek (Ferrari) be kellett érnie a nyolcadik hellyel, Piastri végül a mezőny végéről visszakapaszkodott kilencediknek. Hamilton – aki szintén túl soká váltott vissza átmeneti esőgumira – pályafutása első ferraris versenyén a 10. pozícióban zárt.

A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Sanghajban a Kínai Nagydíjjal.

Ausztrál Nagydíj, a pontszerzők 1. Lando Norris (McLaren) 1:42:06.304 óra 2. Max Verstappen (Red Bull) 0.895 másodperc hátrány 3. George Russell (Mercedes) 8.481 mp h. 4. Alexander Albon (Williams) 12.773 mp h. 5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 15.135 mp h. 6. Lance Stroll (Aston Martin) 17.413 mp h. 7. Nico Hülkenberg (Sauber) 18.423 mp h. 8. Charles Leclerc (Ferrari) 19.826 mp h. 9. Oscar Piastri (McLaren) 20.448 mp h. 10. Lewis Hamilton (Ferrari) 22.473 mp h.